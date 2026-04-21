Reino Unido aprueba ley que prohibirá fumar a generaciones nacidas después de 2008

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La ley forma parte del plan del Reino Unido para reducir el tabaquismo juvenil a menos del 5% para 2050 , en línea con su objetivo de crear una "generación libre de humo".



, en línea con su objetivo de crear una "generación libre de humo". El tabaquismo le cuesta al sistema sanitario británico, liderado por el NHS, miles de millones de libras al año, con hospitalizaciones relacionadas al tabaco registrándose prácticamente cada minuto.



registrándose prácticamente cada minuto. Estudios de Action on Smoking and Health (ASH) indican que dos de cada tres menores que prueban un cigarrillo terminan convirtiéndose en fumadores habituales.

Tras varios años de debate y propuestas dentro del ámbito político británico, el Parlamento del Reino Unido aprobó en abril de 2026 una de las legislaciones antitabaco más ambiciosas de su historia reciente. Se trata del Tobacco and Vapes Bill (Proyecto de ley sobre tabaco y cigarrillos electrónicos), una normativa que busca transformar de manera progresiva el acceso al tabaco en el país, enfocándose especialmente en las nuevas generaciones.

Aunque la iniciativa fue planteada inicialmente en 2023 durante el mandato de Rishi Sunak, la propuesta logró mantenerse vigente pese a los cambios políticos y finalmente obtuvo luz verde en ambas cámaras del Parlamento. La ley establece que todas las personas nacidas a partir del 1 de enero de 2009 no podrán comprar cigarrillos ni productos derivados del tabaco en ningún momento de su vida, su implementación está prevista para el 1 de enero de 2027 y, a diferencia de otras regulaciones, no penaliza el acto de fumar, sino que restringe de forma definitiva su comercialización para estas generaciones.

Un contexto marcado por el consumo juvenil

La aprobación de esta ley responde a un contexto de salud pública que, si bien ha mostrado avances en la reducción del tabaquismo tradicional, continúa generando preocupación entre las autoridades sanitarias. Datos de organismos como el NHS y Action on Smoking and Health (ASH) evidencian que el consumo de nicotina sigue presente en edades tempranas, con patrones que han evolucionado en los últimos años.

Un estudio de ASH publicado en enero de 2026 reveló que el 69% de los jóvenes fumadores entre 11 y 17 años se arrepiente de haber comenzado a fumar; este dato refuerza la postura del gobierno británico de considerar el tabaquismo no como una decisión informada, sino como una adicción que se inicia en etapas donde aún no se dimensionan sus consecuencias a largo plazo. Para 2025, además, se estimaba que alrededor de 325.000 menores seguían siendo fumadores activos en el país.

En cuanto al vapeo, se estima que en 2024 se desechaban cerca de 5 millones de cigarrillos electrónicos por semana en el país.Unplash

A esto se suma un factor clave: el crecimiento acelerado del uso de cigarrillos electrónicos, siendo que entre 2022 y 2025, el vapeo en jóvenes de entre 11 y 17 años se duplicó, impulsado en gran parte por estrategias de marketing, sabores atractivos y diseños dirigidos a un público más joven. A diferencia del tabaco tradicional, muchos de estos usuarios no habían fumado previamente, lo que posiciona al vapeo como una puerta de entrada a la adicción a la nicotina.

El impacto sanitario también ha sido determinante en la toma de decisiones: investigaciones de instituciones como el University College London han señalado que un solo cigarrillo puede reducir la esperanza de vida en aproximadamente 20 minutos, mientras que el tabaquismo continúa siendo una de las principales causas de enfermedades prevenibles en el país. Este escenario no solo representa un desafío para la salud pública, sino también un costo significativo para el sistema sanitario y la economía británica.

En ese contexto, la nueva legislación busca avanzar hacia el objetivo de una "generación libre de humo", reduciendo progresivamente la exposición al tabaco y limitando el acceso a productos de nicotina desde edades tempranas.