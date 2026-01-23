Colombia endurece medidas económicas contra Ecuador: más de 70 productos con impuesto

El Ministerio de Comercio de Colombia publicó la lista completa de productos ecuatorianos que pagarán 30 % de impuestos

Entre los productos con impuesto a Colombia están plátanos frescos, plátanos secos y orito fresco.

El Gobierno de Colombia acaba de publicar, la tarde de este viernes 23 de enero de 2026, la lista completa de productos ecuatorianos que tendrán que pagar un 30 por ciento de impuestos. Se trata de un significativo aumento, teniendo en cuenta que inicialmente se reportó que el incremento sería solamente para 20 productos.

Esta medida hace parte de la reciente crisis diplomática que inició el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, al imponer una tasa de seguridad del 30 por ciento a los productos colombianos aduciendo falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

La medida, explicaron desde el país vecino, empezará a regir el próximo 1 de febrero, el mismo día que los aranceles en Ecuador.

Daniel Noboa y Gustavo Petro podrían abordar cooperación energética durante foro en Panamá.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Marcela Morales Rojas, explicó que la medida se adopta, en términos del comercio internacional, como un instrumento en defensa de la seguridad nacional.

"Las importaciones provenientes de Ecuador objeto de la medida se concentran principalmente en productos pesqueros y agrícolas, como preparaciones de pescado, aceite de palma y arroz, seguidos por productos químicos, plásticos y manufacturas de metal. Entre enero de 2023 y octubre de 2025, el volumen importado de estos productos alcanzó 683.825,8 toneladas", informaron.

La lista de productos ecuatorianos con impuestos en Colombia

Los demás frijoles comunes, de vainas secas desvainados, que no sean para la siembra Los demás frijoles salvajes o caupí secos, que no sean para siembra Arroz con cáscara (arroz “paddy”), para la siembra Arroz semiblanqueado o blanqueado de grano corto o mediano Los demás arroces semiblanqueados o blanqueados Arroz partido Grasas y aceites de pescado en bruto, excepto aceites de hígado Aceite de palma en bruto Los demás aceites de palma y sus fracciones, incluso refinados Aceites de girasol y sus fracciones, incluso refinados Grasas y aceites vegetales parcial o totalmente hidrogenados Cacao en polvo sin adición de azúcar Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico igual o superior al 80 % Alcoholes etílicos y aguardientes desnaturalizados Bentonita Insecticidas para la venta al por menor Insecticidas que contengan piretro Fungicidas para la venta al por menor Fungicidas que contengan mancozeb, maneb, propineb o zineb Los demás fungicidas Desinfectantes para la venta al por menor Los demás desinfectantes Raticidas y productos similares Policloruro de vinilo sin plastificar Policloruro de vinilo plastificado Formas planas autoadhesivas en rollos de anchura inferior o igual a 20 cm Formas planas autoadhesivas de polímeros de etileno en rollos de gran anchura Otras formas planas autoadhesivas de polímeros de etileno Otras formas planas autoadhesivas de plástico Cajas, cajones, jaulas y artículos similares de plástico Sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno Sacos, bolsitas y cucuruchos de plástico Bombonas, botellas y frascos preformas Bombonas y recipientes plásticos de gran capacidad Los demás recipientes de plástico Tapones, tapas y dispositivos de cierre de plástico Artículos plásticos para transporte o envasado Neumáticos nuevos para automóviles Neumáticos nuevos para autobuses o camiones Neumáticos nuevos para aviones Papel semiquímico para acanalar Otros papeles para acanalar Papel “testliner” de fibras recicladas de bajo gramaje Papel “testliner” de fibras recicladas de alto gramaje Papeles y cartones de alto gramaje Continentes flexibles para productos a granel Sacos y talegas de polipropileno Calzado impermeable con puntera metálica Calzado impermeable que cubra el tobillo Calzado con suela de caucho, plástico o cuero y parte superior textil Tubos soldados de hierro o acero sin alear Tubos soldados de acero inoxidable }Tubos soldados de sección cuadrada o rectangular Otros tubos soldados de hierro o acero Tubos de aluminio sin alear Tubos de aleaciones de aluminio Trépanos y coronas Brocas diamantadas Barrenas integrales Útiles de perforación o sondeo Útiles de roscar Útiles de taladrar Útiles de escariar o brochar Útiles de fresar Plátanos frescos Plátanos secos Bocadillo (manzanito u orito) fresco Azúcar de caña (panela) Otros azúcares de caña o remolacha Azúcar de remolacha en bruto Azúcar de caña Azúcar con adición de aromatizante o colorante Sacarosa químicamente pura

Posibles medidas adicionales

Adicionalmente, en un comunicado, explicaron que en el proyecto de decreto sobre medidas arancelarias, Colombia evalúa incluir disposiciones adicionales como la restricción al ingreso terrestre de productos agropecuarios frescos, en particular arroz, y la restricción a la importación de materiales o insumos que puedan ser utilizados para la fabricación de fentanilo.

"Estas medidas no buscan escalar tensiones ni afectar de manera permanente la relación comercial entre ambos países, y que se mantendrá abierto el diálogo a través de los canales diplomáticos e institucionales, con el objetivo de restablecer un marco de reglas compartidas y condiciones justas y previsibles de intercambio", concluyeron.

