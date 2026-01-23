Expreso
Un trabajador, sentado junto a racimos de plátano.
Entre los productos con impuesto a Colombia están plátanos frescos, plátanos secos y orito fresco.Cortesía

Colombia endurece medidas económicas contra Ecuador: más de 70 productos con impuesto

El Ministerio de Comercio de Colombia publicó la lista completa de productos ecuatorianos que pagarán 30 % de impuestos

El Gobierno de Colombia acaba de publicar, la tarde de este viernes 23 de enero de 2026, la lista completa de productos ecuatorianos que tendrán que pagar un 30 por ciento de impuestos. Se trata de un significativo aumento, teniendo en cuenta que inicialmente se reportó que el incremento sería solamente para 20 productos.

Esta medida hace parte de la reciente crisis diplomática que inició el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, al imponer una tasa de seguridad del 30 por ciento a los productos colombianos aduciendo falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

La medida, explicaron desde el país vecino, empezará a regir el próximo 1 de febrero, el mismo día que los aranceles en Ecuador.

Daniel noboa y Gustavo Petro
Daniel Noboa y Gustavo Petro podrían abordar cooperación energética durante foro en Panamá.ILUSTRACIÓN REFERENCIAL

La ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Marcela Morales Rojas, explicó que la medida se adopta, en términos del comercio internacional, como un instrumento en defensa de la seguridad nacional.

"Las importaciones provenientes de Ecuador objeto de la medida se concentran principalmente en productos pesqueros y agrícolas, como preparaciones de pescado, aceite de palma y arroz, seguidos por productos químicos, plásticos y manufacturas de metal. Entre enero de 2023 y octubre de 2025, el volumen importado de estos productos alcanzó 683.825,8 toneladas", informaron.

La lista de productos ecuatorianos con impuestos en Colombia

  1. Los demás frijoles comunes, de vainas secas desvainados, que no sean para la siembra
  2. Los demás frijoles salvajes o caupí secos, que no sean para siembra
  3. Arroz con cáscara (arroz “paddy”), para la siembra
  4. Arroz semiblanqueado o blanqueado de grano corto o mediano
  5. Los demás arroces semiblanqueados o blanqueados
  6. Arroz partido
  7. Grasas y aceites de pescado en bruto, excepto aceites de hígado
  8. Aceite de palma en bruto
  9. Los demás aceites de palma y sus fracciones, incluso refinados
  10. Aceites de girasol y sus fracciones, incluso refinados
  11. Grasas y aceites vegetales parcial o totalmente hidrogenados
  12. Cacao en polvo sin adición de azúcar
  13. Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico igual o superior al 80 %
  14. Alcoholes etílicos y aguardientes desnaturalizados
  15. Bentonita
  16. Insecticidas para la venta al por menor
  17. Insecticidas que contengan piretro
  18. Fungicidas para la venta al por menor
  19. Fungicidas que contengan mancozeb, maneb, propineb o zineb
  20. Los demás fungicidas
  21. Desinfectantes para la venta al por menor
  22. Los demás desinfectantes
  23. Raticidas y productos similares
  24. Policloruro de vinilo sin plastificar
  25. Policloruro de vinilo plastificado
  26. Formas planas autoadhesivas en rollos de anchura inferior o igual a 20 cm
  27. Formas planas autoadhesivas de polímeros de etileno en rollos de gran anchura
  28. Otras formas planas autoadhesivas de polímeros de etileno
  29. Otras formas planas autoadhesivas de plástico
  30. Cajas, cajones, jaulas y artículos similares de plástico
  31. Sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno
  32. Sacos, bolsitas y cucuruchos de plástico
  33. Bombonas, botellas y frascos preformas
  34. Bombonas y recipientes plásticos de gran capacidad
  35. Los demás recipientes de plástico
  36. Tapones, tapas y dispositivos de cierre de plástico
  37. Artículos plásticos para transporte o envasado
  38. Neumáticos nuevos para automóviles
  39. Neumáticos nuevos para autobuses o camiones
  40. Neumáticos nuevos para aviones
  41. Papel semiquímico para acanalar
  42. Otros papeles para acanalar
  43. Papel “testliner” de fibras recicladas de bajo gramaje
  44. Papel “testliner” de fibras recicladas de alto gramaje
  45. Papeles y cartones de alto gramaje
  46. Continentes flexibles para productos a granel
  47. Sacos y talegas de polipropileno
  48. Calzado impermeable con puntera metálica
  49. Calzado impermeable que cubra el tobillo
  50. Calzado con suela de caucho, plástico o cuero y parte superior textil
  51. Tubos soldados de hierro o acero sin alear
  52. Tubos soldados de acero inoxidable
  53. }Tubos soldados de sección cuadrada o rectangular
  54. Otros tubos soldados de hierro o acero
  55. Tubos de aluminio sin alear
  56. Tubos de aleaciones de aluminio
  57. Trépanos y coronas
  58. Brocas diamantadas
  59. Barrenas integrales
  60. Útiles de perforación o sondeo
  61. Útiles de roscar
  62. Útiles de taladrar
  63. Útiles de escariar o brochar
  64. Útiles de fresar
  65. Plátanos frescos
  66. Plátanos secos
  67. Bocadillo (manzanito u orito) fresco
  68. Azúcar de caña (panela)
  69. Otros azúcares de caña o remolacha
  70. Azúcar de remolacha en bruto
  71. Azúcar de caña
  72. Azúcar con adición de aromatizante o colorante
  73. Sacarosa químicamente pura

Posibles medidas adicionales

Adicionalmente, en un comunicado, explicaron que en el proyecto de decreto sobre medidas arancelarias, Colombia evalúa incluir disposiciones adicionales como la restricción al ingreso terrestre de productos agropecuarios frescos, en particular arroz, y la restricción a la importación de materiales o insumos que puedan ser utilizados para la fabricación de fentanilo. 

"Estas medidas no buscan escalar tensiones ni afectar de manera permanente la relación comercial entre ambos países, y que se mantendrá abierto el diálogo a través de los canales diplomáticos e institucionales, con el objetivo de restablecer un marco de reglas compartidas y condiciones justas y previsibles de intercambio", concluyeron.

