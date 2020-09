Zidane no entiende las críticas hacia el VAR en los partidos del Real Madrid

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró estar sorprendido por las críticas que se han realizado "a los aciertos" del VAR en el partido ante el Real Betis en el estadio Benito Villamarín y pidió a sus jugadores que nada les descentre de su camino.

"Me sorprende porque son críticas a los aciertos", confesó. "No voy a estar hablando de estas cosas, cada uno puede opinar como quiera y nosotros pensamos en lo que tenemos que hacer porque en cada partido puede pasar de todo y nada va a cambiar las cosas. Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo, pensar solo en los partidos. El resto no lo controlamos", aseguró.

Enfocando al Real Valladolid, al que se mide en el primer partido de Liga de la temporada en el estadio Alfredo di Stéfano, el técnico madridista pidió a sus jugadores que mantengan "la misma motivación y entrega" que les llevó a la conquista de la última edición.

"Sabemos que es un partido complicado ante un equipo que igualmente en su casa o fuera van a venir a molestarte y tenemos que jugar bien desde el minuto 1 hasta el final para seguir con lo que estuvimos haciendo el año pasado con la misma motivación y entrega".

Y resaltó la dificultad que tiene mantener un nivel jugando un partido cada tres días. "Nos metemos pequeños retos. La Liga son 38 jornadas, es larga, pero tengo una plantilla que siempre quiere demostrar y ganar. Les ayuda a conseguir lo que queremos. No es fácil porque cada tres días tienes que demostrar ante un equipo que siempre te quiere meter y juega a mil revoluciones, pero también gusta jugar ante equipos motivados".