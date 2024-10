Yaneisy Anchundia solicita apoyo a Barcelona SC

Yaneisy Anchundia, de 19 años, depende de una máquina para respirar y seguir con vida. Cada 4 años debe cambiarle la batería. Ese plazo se cumple a finales de 2024 y su familia está desesperada porque no cuenta con dinero para adquirirla.

Desde una cama, en la cual está postrada desde que tenía 10, y luciendo la camiseta del equipo de sus amores, Barcelona, que se la obsequió el exjugador José Francisco Cevallos, hizo un pedido especial.

Ella es una paciente que fue sometida a una traqueostomía. Este proceso consiste en realizarle una abertura en frente del cuello a una persona en un procedimiento de emergencia o cirugía. Es una vía respiratoria.

“Quisiera pedirles ayuda a los jugadores de Barcelona y al presidente Antonio Álvarez, para que me ayuden con la batería para poder salir y seguir adelante. Soy una fanática de Barcelona”, expresó la joven.

La batería cuesta 2.000 dólares. Y el poco dinero que gana su padre Miguel Anchundia, que es pescador, y su madre, María López, quien realiza bingos y vende gelatina, lo utilizan para la compra de sondas, pañales y medicamentos que ella necesita a diario.

Yaneisy está conectada a esta máquina que fue donada en 2018 por el expresidente del club amarillo, Cevallos. En ese entonces, cuando ella estaba internada en el Hospital Luis Icaza Bustamante, de Guayaquil, él conoció su historia.

“Cada 7 meses se debe cambiar el tubo. En casa se usa una máquina succionadora de la flema, que se le acumula en la garganta”, contó Miguel Anchundia

Yaneisy vive junto a sus padres y una hermana menor en una humilde casa, ubicada en el Reasentamiento Nuevo Jaramijó, cantón Jaramijó, de la provincia de Manabí.

Por los apagones en el país, el respirador de Yaneisy debe estar conectado a un generador. Alejandro Giler

UN TUMOR LE CAMBIÓ LA VIDA

María, con lágrimas en los ojos, recordó que fuertes dolores de cabeza y sangrado por la nariz empezaron a presentarse en su pequeña cuando tenía 10 años.

“Le detectaron un tumor entre el cuello y la cabeza. La llevamos al hospital Icaza Bustamante en Guayaquil, en mayo del 2016, a operarla, pero en el quirófano se agravó y tuvo daños en el sistema óseo. Mi hija llegó caminando y lamentablemente salió inmóvil”.

María manifestó que su hija estuvo seis meses en coma, quien al despertar lloró porque no sentía su cuerpo. La dolida madre tuvo que mentirle y le dijo que iba a volver a caminar, pero luego entre lágrimas le dio la triste noticia.

“Hay días en que ella se pone triste y no quiere seguir adelante y yo le digo que la vida es bonita y que toca seguir. A veces, es al revés y es ella la que me motiva cuando me quiero dar por vencida”, contó María.

En estos últimos días, por los cortes de energía eléctrica viven complicaciones. Cuando se producen los apagones, deben prender rápidamente un pequeño generador que les fue donado por un amigo del cantón Jaramijó.

