Xiomara Bowen y las trabas para ir al Mundial de Paddleboard 2024

La surfista denuncia que la Federación local no la ayuda para ir al evento. El Ministerio del Deporte no le contesta.

Xiomara Bowen está clasificada al Campeonato Mundial de SUP y Paddleboard, que se disputará en septiembre en Dinamarca; sin embargo está preocupada porque la Federación Ecuatoriana de Surf (FES) no le ha otorgado aún el presupuesto para poder asistir al evento.

(Te invito a leer: Richard Carapaz: Apoyo en Ecuador y Colombia por el cupo olímpico)

Bowen, de 26 años, revela que esta es la tercera vez que gana el derecho a participar en el torneo de la Asociación Internacional de Surf (ISA), pero nunca pudo acudir a uno porque no tuvo el apoyo económico para costear el entrenamiento y logística de los viajes.

El colombiano Juan Pablo Buch es el nuevo DT de Delfín SC Leer más

La manabita bien pudo debutar en este torneo en la edición 2022, que se desarrolló en Puerto Rico, luego en 2023 también ganó el cupo en las playas de Francia, no obstante no asistió porque, asegura, la FES, presidida por Bernardo Arosemena, no le brindó la ayuda. Ahora teme que suceda igual.

“La Federación ni siquiera me considera como una deportista. Le pedí ayuda para acudir a las dos ediciones anteriores, pero me ilusionaron y, previo a los eventos, me dijeron que no me podían dar presupuesto porque no pertenezco al Plan de Alto Rendimiento. Yo siempre he pagado todo con mi dinero”, manifiesta indignada Bowen.

El Ministerio del Deporte impulsa el Plan de Alto Rendimiento (PAR), que consiste en ayudar económicamente a los atletas nacionales que han obtenido resultados positivos; de ahí que Xiomara considera que debe ser parte del selecto grupo.

“Soy la campeona nacional. Además el año pasado tuve buenos resultados en el Panamericano Absoluto de Chile, que es por clasificación y fui la única ecuatoriana que clasificó por los eventos prepanamericanos. Por ende, merezco el espacio en el Plan de Alto Rendimiento, pero siempre me dicen que no hay para mí”, denunció.

Xiomara Bowen accedió al Campeonato Mundial de SUP y Paddleboard en Dinamarca, luego de conseguir el título de campeona nacional de la disciplina. Cortesía

Según un presupuesto de Bowen, para costear la logística del Mundial necesitará unos 7.000 dólares. Esto sin considerar lo que gastaría si llega con una semana de anticipación a la ciudad danesa de Copenhague para entrenar y adaptarse a las bajas temperaturas del mar, que oscila entre los 6 y 12 grados.

Real Madrid, una clasificación criticada por un error arbitral Leer más

A ella no le importa sacrificar su período de adaptación, pues quiere representar a Ecuador en la disciplina que entrena desde sus 15 años. Por esta razón, se acercó al Ministerio del Deporte para solicitar ayuda. El ministro Andrés Guschmer le prometió el presupuesto, pero todavía no le dan nada, afirma.

“Conversamos por vía telemática hace dos semanas. Yo le expuse mi caso al ministro Guschmer, quien dio la orden al viceministro (Alejandro Sáenz) que gestione mi presupuesto, pero me he tratado de comunicar con él y no me contesta. Por eso estoy preocupada, porque ya se acerca la fecha y no me han dicho nada”, dijo Bowen.

Para llegar en plenitud de condiciones a Dinamarca, Xiomara quisiera disputar el Campeonato Internacional SUP México 2024, que se desarrollará en julio, pero tampoco tiene presupuesto. Por eso, pide también ayuda para recaudar dinero a través de la página GoFundMe.

EXPRESO se comunicó con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Surf, Bernardo Arosemena, para conocer las razones por las que Xiomara Bowen no tiene ayuda de la entidad; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta alguna.

Por su parte, al Ministerio del Deporte se le cuestionó si Bowen accederá o no a la ayuda económica para la logística del Mundial, pero el Departamento de Comunicación de la cartera de Estado percisó que indagaría sobre el caso, y hasta el cierre de esta edición tampoco dio más información.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!