Real Madrid, una clasificación criticada por un error arbitral

El triunfo de Real Madrid y clasificación a la final de Champions League dejó críticas y señalamientos al árbitro central Szymon Marciniak por pitar una acción de un supuesto fuera de juego en los instantes finales del compromiso, en dicha acción que culminó en gol de Bayern y le daba el empate que extendía la disputa, pero fue invalidado por la determinación del referí y su asistente que levantó la banderola.

La UEFA ha reconocido que existió un error de parte de Marciniak, pese a que ya no se puede hacer más y la clasificación a la final de Champions del equipo merengue es un hecho.

En técnico del conjunto alemán, Tomas Tuchel se mostró muy enfadado por el fallo de los jueces e incluso dando golpes a la mesa en su rueda de prensa tras la eliminación, agregando que eso va “contra cualquier norma del fútbol moderno” y que “no habría pasado al revés”.

Lo más escandaloso del gol legal anulado al Bayern por fuera de juego inexistente, además de saltarse el reglamento para la intervención del VAR, es que Szymon Marciniak es el que pita primero antes de que el asistente levante el banderín. Escuchad‼️🔊🔊🔊pic.twitter.com/jrTIlo7uVP — Zona Blaugrana (@Zona_Blaugrana) May 9, 2024

“Tengo una sensación un poco rara… nunca puedes estar seguro de que es fuera de juego. Y tener los huevos y las agallas de levantar la bandera en esta situación es un error importante. Hemos ganado el rebote y tirado en cinco segundos, pero el árbitro decide pitar; pero va contra cualquier norma”, dijo Tuchel.

“Aceptamos las disculpas del árbitro, pero en una semifinal no es el momento de pedir disculpas. No es el momento de cometer dos infracciones tan graves. Los árbitros tienen que estar al máximo nivel y de nada sirve pedir disculpas. Si no es capaz de ofrecer su mejor versión, de nada nos sirven sus disculpas”, añadió el entrenador.

Matthijs de Ligt, defensa de Bayern también manifestó su inconformidad con el arbitraje señalado. “Todos sabemos las reglas. Si no está claro el fuera de juego tienes que dejar de jugar y ha sido una vergüenza. Con el gol de Joselu sí dejó jugar y con nosotros no. Es increíble. Es fácil hablar del árbitro, pero al final lo han merecido”, dijo el futbolista.

