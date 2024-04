Xavi: "Si fallamos con Cádiz, el clásico servirá de poco"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, instó este viernes 12 de abril a sus pupilos a no pensar en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones del próximo martes y a no fallar contra el Cádiz en LaLiga, porque, en su opinión, de no ganar este sábado el clásico del 21 de abril "servirá de poco".

El técnico egarense aseguró, en rueda de prensa, que el duelo que se disputará en el Nuevo Mirandilla ante un rival que está luchando por evitar el descenso es "vital", ya que si el Barça no suma los tres puntos ya no tendrá "casi opciones" de luchar por el título liguero.

"Son tres puntos vitales y mañana es una jornada trascendental. Mañana nos jugamos un título y no creo que tenga que extramotivar a los jugadores", señaló.

En este sentido, negó que el hecho de que el líder, el Real Madrid, juegue antes contra el Mallorca pueda condicionar su alineación, que se hará en base al "cansancio y las molestias" de los futbolistas, aunque confirmó que el brasileño Vitor Roque, suplente en las últimas fechas, "tendrá minutos".

Xavi baja la euforia tras la victoria contra PSG

Xavi rebajó la euforia después del triunfo contra el París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes (2-3) al recordar que "no hay nada hecho" en la 'Champions'.

"Entiendo la euforia, la ilusión, pero estamos en la misma situación que antes del partido del PSG. Hay que pensar que vamos 1-0 al descanso. Y en Liga tenemos opciones. Pero mejor vivir con euforia e ilusión, que no con pesimismo", agregó.

