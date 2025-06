WWE Night of Champions 2025: Estos fueron los ganadores del evento

Más de una década después de su histórica lucha en Money in the Bank 2011, John Cena y CM Punk volvieron a enfrentarse en el evento principal de WWE Night of Champions 2025, celebrado este sábado 28 de junio desde el Kingdom Arena de Riad, en Arabia Saudita.

La expectativa era altísima: una pelea por el Campeonato Indiscutido de WWE y la posibilidad de cerrar una rivalidad legendaria. El evento fue transmitido en vivo y exclusivo por Netflix.

Cena, en medio de su gira de despedida, logró retener el título en una batalla caótica llena de intervenciones, traiciones y drama. Aunque Punk estuvo a punto de alzarse con la victoria, la aparición de Seth Rollins y su facción cambió el destino del combate.

¿Qué otros enfrentamientos hubo?

Renovación de visa para EE.UU.: Estos son los dos cambios clave Leer más

Pero la noche no fue solo de Cena y Punk. El evento también coronó a Cody Rhodes como King of the Ring y a Jade Cargill como Queen of the Ring, asegurando su camino directo a una lucha titular en SummerSlam 2025.

Además, Solo Sikoa se consagró nuevo campeón de los Estados Unidos, con ayuda externa, marcando un giro en su historia dentro del linaje samoano.

Resumen de resultados destacados:

John Cena venció a CM Punk y sigue como Campeón Indiscutido de WWE.

Cody Rhodes derrotó a Randy Orton y se coronó King of the Ring 2025.

Jade Cargill venció a Asuka y es la nueva Queen of the Ring.

Solo Sikoa ganó el Campeonato de Estados Unidos, con la ayuda de Hikuleo y Tonga Loa.

Rhea Ripley superó a Raquel Rodriguez en una brutal Street Fight.

Sami Zayn se impuso a Karrion Kross, demostrando que aún tiene fuerza para ser figura central.

El WWE Night of Champions 2025 no solo revivió rivalidades históricas, sino que sentó las bases para el camino rumbo a SummerSlam. ¿Podrá Cena seguir defendiendo su reinado ante los nuevos reyes del ring? ¿Volverá Punk por revancha? Las respuestas se irán escribiendo semana a semana en RAW y SmackDown.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.