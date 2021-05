Vuelven los reclamos por la falta de pago de GolTV

Los equipos del fútbol ecuatoriano empezaron a protestar por la falta de pago de los derechos de transmisión de los partidos.

El máximo directivo de Liga de Quito, Rodrigo Paz, señaló que tienen problemas económicos y uno de los motivos es que no reciben a tiempo los depósitos de GolTV.

“Perdemos entre tres y cuatro millones de dólares anualmente porque la gente no va al estadio. Además, no pagan los sinvergüenzas del canal de televisión, no pagan lo que deben del contrato que firmaron. Se vive una situación muy difícil y no queda más que aguantar la parada”, dijo el dirigente en Área Deportiva.

Pero no fue el único. Juan Padilla, directivo del Deportivo Cuenca, señaló que no han podido cumplir con los sueldos de los jugadores porque no reciben el dinero.

“GolTV nos debe más de $400.000. Hemos recibido pagos pero muy pequeños. Por ejemplo, una semana nos ofrecieron cien mil dólares y terminaron abonando veinte mil”, dijo Padilla en Área 88 de Cuenca.