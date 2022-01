El Villarreal, donde milita el marcapunta ecuatoriano Pervis Estupiñán, goleó con comodidad (5-0) a un frágil Levante en un encuentro resuelto en una primera parte en la que no dio opción a un rival que cuando quiso no pudo y que acusó mucho la condición de colista, que no conoce la victoria en el campeonato y que se hunde cada vez más en cada jornada.

El tricolor Estupiñán, quien jugó los 90 minutos, cumplió con su misión de tapar los embates del rival y proyectarse al ataque.

Los goles de Dia, Pau Torres y Gerard Moreno, en dos ocasiones, dejaron clara la diferencia entre ambos conjuntos antes del descanso como fruto del juego desarrollado por el conjunto local y en la segunda parte Trigueros y nuevamente Gerard redondearon el marcador a pesar de las buenas paradas del meta visitante Aitor Fernández.

La consistencia local, que selló su cuarta victoria seguida, contrastó con la debilidad un equipo que no ha sido capaz de levantar cabeza y que ofreció en La Cerámica una de sus peores imágenes de la temporada ante un rival que no le concedió nada.