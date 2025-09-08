Venezuela y Bolivia disputan el boleto al repechaje: ¿Quién tiene más posibilidades?

La Vinotinto depende de sí misma ante Colombia, mientras Bolivia confía en la altura de El Alto frente a Brasil

Yeferson Soteldo es una de las armas que la Vinotinto tiene en ataque.

La última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 se jugará con un suspenso particular: definir qué selección, entre Venezuela y Bolivia, se quedará el martes 9 de septiembre con el boleto al repechaje intercontinental de marzo, ya que los seis cupos directos están asignados.

La Vinotinto, con 18 puntos y ubicada en el séptimo puesto, depende de sí misma para sellar su pase. El equipo dirigido por Fernando Batista enfrentará en Maturín a Colombia (18:30 hora de Ecuador), un rival ya clasificado y sin presión.

Una victoria bastaría para asegurar el repechaje, e incluso un empate podría servir si Bolivia no suma de a tres. Sin embargo, el historial es adverso: en 19 duelos de eliminatorias, Colombia ganó diez, Venezuela tres y seis terminaron igualados.

La Vinotinto se ubica en la séptima casilla de las eliminatorias. Adan González / EFE

El antecedente inmediato es la caída 1-0 en Barranquilla en 2023, aunque el apoyo local y la motivación de la hinchada son factores que alimentan la ilusión.

El Alto, fortín boliviano

La selección de Bolivia se ubica octava con 17 puntos. cortesía

Bolivia, por su parte, mantiene vivas sus opciones con 17 puntos. La Verde recibirá a Brasil en El Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar, un escenario que debutó en estas eliminatorias y que puede convertirse en su gran aliado.

El único camino es ganar, aunque aun así dependerá de un traspié venezolano. La historia respalda la esperanza: sorprendió a la Canarinha en 1993, 2001 y 2009, aunque el recuerdo más reciente en suelo boliviano fue el duro 0-4 de 2022.

Así, Maturín y El Alto se convierten en los centros de atención, con dos selecciones jugándose la última oportunidad de mantener vivo el sueño mundialista.

