Venezolanos, puños en tierra ajena

A Rafael González los recuerdos le llenan los ojos de lágrimas. Es venezolano y tiene dos hijas a las que no ve desde hace más de dos años, tiempo que lleva viviendo en Ecuador donde migró buscando mejores días.

En el país bolivariano, González fue boxeador profesional y formó parte de la selección nacional absoluta; sin embargo, debido a su “poca disciplina”, nunca pudo clasificar a Juegos Olímpicos. “Por ser fiestero me perdí entrenamientos, me escapé de concentraciones. Tenía varias novias y yo me fugaba para verlas”, confiesa hoy haciendo un mea culpa, ya que de haber seguido por el camino correcto, habría llegado mucho más lejos.

Rafael, en Quito, trabaja como personal de seguridad en una discoteca. “Soy de esos grandotes que andan por adentro de la discoteca viendo que no haya problemas”, precisó. Gana el sueldo básico, e indica que de vez en cuando tiene algunos ‘cachuelos’ haciendo lo que mejor sabe: repartir puñete sobre un cuadrilátero.

El próximo 13 de marzo, González será cabeza de cartelera en la jornada denominada ‘Impactantes Recuerdos’, organizada por el boxeador Diego Quiñónez, hijo de Jaime ‘La Bestia’ Quiñónez. De hecho, el evento es en homenaje al fallecido pugilista, asesinado en la capital hace ocho años. Y el púgil llanero será, precisamente, el rival del Impacto Quiñónez.

Pero Rafael no es el único boxeador venezolano que dejó su país para trabajar en Ecuador. Uno de los combates de la cartelera será el del debut profesional de los ‘llaneros’ Jules Peterson y Anthony Valdés. Ambos residen en el país, donde echaron raíces, y tienen al boxeo como su pasión.

En el caso de Peterson, él llegó a Quito hace dos años y trabaja como maestro soldador en una mecánica ubicada en el Valle de los Chillos. En Venezuela se dedicaba al boxeo y a las artes marciales, pero el deporte de “las orejas de coliflor” siempre le dio el mayor sustento económico.

“En Ecuador voy a debutar precisamente en el boxeo porque vi que es la mayor oportunidad de crecer”, acotó.

Valdés, en cambio, ha vivido en Ecuador desde hace una década y trabaja como entrenador de boxeo en una escuela ubicada en Cumbayá. Peterson y Valdés pelearán entre ellos en un combate destinado a cuatro asaltos.

La cartelera

El evento boxístico en donde pelearán los venezolanos es denominado ‘Impactantes Recuerdos’; será el 13 de marzo en el cuadrilátero Los Gemelos, ubicado en la avenida de La Prensa, de la ciudad capital. Es organizado por Diego Quiñónez, hijo de Jaime ‘La Bestia’ Quiñónez, quien falleció hace 8 años y en homenaje a quien será la velada.