Varela busca a los nuevos Matador Uquillas, Chino Gómez y Nine Kaviedes

Las canchas en las que formó a futbolistas como Jaime Iván Kaviedes, Raúl Avilés o Kléber Fajardo son muy diferentes de las que ahora entrena el profesor Javier Varela, quien por 40 años se ha dedicado a trabajar en las divisiones inferiores y catapultar jugadores a primera categoría.

En su nuevo espacio de trabajo no hay césped, ni tierra. Varela imparte sus conocimientos en el asfalto de la calle, específicamente en la 34 y Febres-Cordero, suroeste de Guayaquil. Desde la improvisada cancha se ve a los lejos el estadio Monumental, con el estero Salado de por medio.

Ahí, en pleno suburbio, Varela decidió empezar una pequeña escuela, con niños del sector. Por lo general, el “profe” ha trabajado con adolescentes, pero una pelea entre menores lo llevó a iniciar el nuevo reto, con chicos de 9 a 14 años. Hoy hay 29 integrantes.

El objetivo es ayudar al desarrollo de los niños. Todo empezó un día que, con un amigo, Jaime Jiménez, escuchamos a unos niños pelear e insultarse muy feo, entonces decidimos hacer algo por ellos. Por aquí pasan mucho los drogadictos y no queremos eso para los niños”, cuenta Varela, quien se graduó en el colegio Vicente Rocafuerte a los 17 años y tras empezar a estudiar para entrenador, se hizo cargo del equipo de Liga Deportiva Estudiantil.

Hace hincapié en que lo primero es alejarlos de las drogas “y luego se verá si pueden llegar a ser futbolistas. Trabajamos mucho en valores: respeto, salud, compañerismo, autoestima, honestidad. También hablamos de la Palabra de Dios, porque es importante que ellos sepan que hay un buen camino”.

Niños de entre 9 y 14 años acuden a diario a las clases con el entrenador que hace la labor sin fines de lucro. Cortesía

Con sus conocimientos y ayuda por parte de su familia y amigos, Varela arrancó con su escuela de fútbol. Los chicos poco sabían, pero los iba a coger a cargo el entrenador que fue vital para la formación de jugadores como Ney Raúl Avilés, Jimmy Jiménez, Kléber Fajardo, Eduardo Smith, Luis ‘el Chino’ Gómez, Manuel Uquillas... y los “Extraterrestres”, entre los que estaban Jaime Iván Kaviedes, Moisés Candelario, Carlos Hidalgo, Augusto Poroso, Otilino Tenorio, Geancarlos Ramos, entre otros.

“Hablé con mi hijo, que está en Suiza, y de inmediato me mandó una ayuda para los uniformes. Muchos amigos se han sumado para que los niños no se preocupen en nada más que no sea jugar”, expresa.

La academia inició en octubre de 2020 y dos meses después, los chicos tuvieron su fiesta de Navidad, con canasta de alimentos para cada uno.

“Empecé esto sin interés alguno, no cobramos nada y tratamos de conseguir de todo, uniformes, canilleras, balones... El amigo Washington Alemán nos ha ayudado bastante, también amigos como Daniel Lolín, Hans Franco y Jimmy Montanero han aportado para que estos niños puedan aprender a jugar fútbol y estar alejados de las drogas”.

Y es que las drogas son algo muy conocido en el sector. El microtráfico avanza por las veredas del lugar, como si fuera un vecino más. Es más, mientras los niños entrenan, es casi que normal ver a personas consumiendo.

“No solo enseñamos a jugar fútbol, sino que enseñamos valores”, sentencia.