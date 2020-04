Valentino Rossi quiere retirarse compitiendo en el 2021

El italiano Valentino Rossi, siete veces campeón del mundo en MotoGP, apuntó en una entrevista concedida junto a su compañero en Yamaha, el español Maverick Viñales, que "espera continuar" en 2021.

La clave de su decisión está en que no cree que la mejor manera de retirarse sea tras un año sin correr.

"Estoy en una situación difícil. Mi primera opción es seguir. Tengo suficiente motivación y quiero continuar. Pero es muy importante entender el nivel de competitividad porque especialmente en la segunda parte del año pasado sufrimos mucho y muchas veces fui demasiado lento y tuve que pelear fuera del 'Top 5'", dijo en declaraciones remitidas por su equipo.

"Tengo otro año con el equipo de la fábrica y necesito tiempo para decidir, necesito cinco o seis carreras, con el nuevo jefe mecánico y algunas modificaciones en el equipo para entender si puedo ser fuerte", añadió.

Con el campeonato sin arrancar debido al coronavirus, la decisión de Rossi es un poco a ciegas. "El problema es que ahora mismo no estamos corriendo. Con el coronavirus no podemos competir. No sé cuándo empezaremos a correr. En la situación más optimista podremos competir en la segunda mitad de la temporada, así que esperamos que sea en agosto o septiembre. Así que debo tomar una decisión antes. Quiero continuar, pero sea lo que sea que vaya a hacer lo tengo que decidir sin ninguna carrera", comentó.

"Lo que está claro es que si lo dejo no es la mejor manera. Incluso puede que no se corra en 2020. Por lo tanto, es más justo para mí hacer otro campeonato y parar al final del próximo, así que espero continuar en 2021", finalizó Rossi.