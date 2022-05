El 16 de abril de 2021, la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador (LigaPro) anunció a la empresa de apuestas y pronósticos deportivos Betcris como nuevo patrocinador del torneo nacional hasta el final de la temporada 2023. Y el torneo, tras la oficialización del acuerdo, pasó a llamarse LigaPro Betcris.

GolTV se alía con Betcris para salvar el contrato con LigaPro Leer más

La alianza entre el administrador del certamen (en 2019 empezó a funcionar) y la multinacional llamó la atención, debido a que en el país los juegos de azar y apuestas están prohibidos. En mayo de 2011, a través de una consulta popular, los ecuatorianos votaron para que se prohibieran los negocios dedicados a estas actividades.

A pesar de la disposición, en Ecuador funcionan empresas de pronósticos deportivos de manera virtual (en línea) y física. Los usuarios pueden realizar las quinielas por medio de las plataformas digitales, aplicaciones o en las mismas oficinas, lugares donde también pueden realizar los pagos o cobrar el dinero ganado.

Geovanny Cárdenas, abogado y catedrático en temas de derecho deportivo, cuenta que estas empresas se establecieron en Ecuador por la interpretación que hizo la Procuraduría General del Estado (PGE) sobre la consulta popular de 2011 (no quedó claro qué era una apuesta y qué un pronóstico) y quedó establecida en el artículo 236 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

“La persona que administre, ponga en funcionamiento o establezca casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”, recalca el inciso.

Ante este panorama, los negocios sacaron provecho y empezaron a funcionar bajo la premisa de que no se depende de la suerte, sino del conocimiento de los futbolistas profesionales, según el jurista deportivo.

Aparte, en el país no existe un marco legal para la regulación de dichos establecimientos y, como no están domiciliados en el país, tampoco pagan los impuestos al Servicio de Rentas Internas (SRI). “No se puede hablar de delito tributario porque no están incumpliendo pagos, no hay un registro del dinero que manejan. No les pueden establecer un pago porque no están domiciliadas en el país”, señala.

Las apuestas deportivas en línea abarcan cada vez más terreno Leer más

“En Ecuador es un delito realizar apuestas, pero en la ley no dejaron claro qué es una apuesta y un pronóstico. Por más que las empresas digan que monitorean debería existir un control definido del Estado para verificar si hay perjuicio a sus clientes y al mismo Estado. Si en otros países hay control, acá se debería transparentar de la misma manera”, argumenta Cárdenas.

Las casas de pronósticos, al no ser monitoreadas por un ente superior, dejarían la brecha para que jugadores, árbitros, técnicos y directivos puedan acceder a beneficios económicos, ya sea por amaño o extorsión, por personas que no están involucradas directamente con el deporte.

“Están dejando todo en las manos y pies de los jugadores, y esto puede derivar en que puedan amañar partidos o ser extorsionados. Estamos en una sociedad en la que asesinan por mucho menos de los valores que se pueden llegar a ganar en una apuesta. El riesgo es latente y no hay que excluirlos porque con sus actuaciones pueden hacer ganar o perder grandes sumas de dinero a alguien”, resalta el catedrático.

Pero modificar el artículo 236 del COIP solo se lo podría hacer tras otra consulta popular. Según la Constitución, la voluntad máxima para crear normativa en el país es del pueblo ecuatoriano. Además, esta establece que el resultado de una consulta popular es una norma que tiene mayor valor jerárquico. Es decir, una ley no puede reformarla.

En el país no existen antecedentes ni denuncias formales de amaños de juegos. Sin embargo, hace poco se reactivaron las polémicas declaraciones del técnico uruguayo Leonardo Ramos, en las que puso en duda el rendimiento de dos futbolistas de Barcelona en la eliminación de la Copa Ecuador en 2019 ante Delfín, en Manta.

La marca de Betcris aparece en todos los partidos de la LigaPro como auspiciantes del torneo ecuatoriano. api

“Pancho (José Francisco Cevallos, presidente del Ídolo en ese entonces) me había advertido que había jugadores que se vendieron”, dijo Ramos en una entrevista para una radioemisora de su país.

“De local ganamos 4-1 e hicimos un ‘paseo’ bárbaro. Y vamos a jugar a donde Delfín y con empatar o hacer un gol ya estábamos clasificados a la final. Ellos tenían que hacernos más de tres goles. En la semana previa viene Pancho a decirme que hay el rumor de jugadores que se vendieron. Le dije: ‘Los tienes que sacar, Pancho’, y me respondió: ‘No los puedo sacar’, porque se jugaba la reelección a la presidencia”, relató el charrúa.

En esa misma semana en que Ramos dijo eso, Cevallos se defendió: “No nos consta. En ese tiempo también se mencionó algo de las apuestas y dejó en el aire el tema. Voy a seguir defendiendo la honestidad del futbolista. Tengo sangre de futbolista y tendré sangre de futbolista toda mi vida, vengo de descendencia del deporte y creo rotundamente en la honestidad del futbolista ecuatoriano”.

LigaPro y GolTV: La deuda a clubes se pagará desde marzo del 2022 hasta junio del 2023 Leer más

“No hemos visto que Ecuador tenga tendencia por los amaños”

Gabriel Núñez del Arco, director comercial de Betcris para América Latina y Europa, recalca que la casa de pronósticos asegura transparencia, ya que integra la Asociación Internacional de Integridad en Apuestas (IBIA, por sus siglas en inglés), ente que se encarga de monitorear con su software de seguridad todas las alertas de posibles fraudes.

Cuando IBIA detecta una anomalía emite una alerta del comportamiento de la jugada al Departamento de Fraude y Riesgo de Betcris, y bloquea el pago hasta realizar una investigación. Este informe también es enviado a LigaPro.

“No hemos visto que Ecuador tenga una tendencia a perjudicar a las casas de apuestas por medio de amaño de partidos. Igual, para amañar un partido no se necesita de una casa de pronósticos. Las regiones que más tienen alertas son Europa y Norteamérica, y más se dan en deportes individuales como el tenis”, explica.

A pesar de aquello, Núñez del Arco considera que el Estado debería generar un marco regulatorio para monitorear el funcionamiento de dichas empresas. “En Ecuador, ojalá algún día las otras casas de apuestas bajen los humos, se tranquilicen un poco y podamos hacer una asociación para dictar políticas claras en pro de la seguridad del consumidor”.

"En el 2021 no tuvimos ninguna alerta de posibles amaños”

Enrique Avellán, director comercial de la LigaPro, dice que trabajan en conjunto con Betcris. Sin embargo, tomaron sus precauciones y en el inicio de la temporada 2020 contrataron a la empresa Stats Perform (especializada en análisis y datos deportivos), de Reino Unido, para que monitoree todos los partidos de las series A y B.

“En el acuerdo comercial quedamos en que la empresa nos entregaría un reporte sobre integridad y amaño de todos los partidos que se disputen. Este nos permite detectar qué está sucediendo en nuestro campeonato”, explica Avellán.

Titular de la FEF quiere entorpecer auspicio de GolTv, señala presidente de la LigaPro Leer más

Según el informe final que envió Stats Perform a LigaPro sobre todas las fechas de la temporada 2021, en los 162 enfrentamientos que se disputaron en la A no encontraron ninguna sospecha de amaño, al igual que en los 127 juegos de la serie B.

“Si nos ponemos a revisar Twitter, en el fútbol ecuatoriano hay muchos partidos ‘amañados’, pero hay que basarse en empresas que analizan los partidos de manera profesional y no solamente en un pálpito o un sentimiento. Esto hay que llevarlo a la parte tangible por medio de expertos. Que las personas se queden tranquilas, estamos bien respaldados”, sostiene.