Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, realizó una grave publicación en la que asegura que el titular de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, habría solicitado a los directivos de BetCris que no auspicien a GolTv.

A través de su cuenta de Twitter, Loor mostró unos supuestos mensajes le habrían enviado a la empresa de apuestas deportivas, la cual habría firmado un auspicio con la cadena uruguaya de televisión. Con dicha negociación, GolTv se habría comprometido, con los clubes, a cancelar los $13 millones que debe por la temporada 2021.

"Debes asegurarte por todos los medios, que el dinero que vas a poner para GolTv tenga todas las garantís y que no lo pierdas. El dinero lo van a tomar para LigaPro y no van a poder cumplir lo que van a firmar el martes (en caso de que lo firmen), van a comprometer muchos millones y se te agradece, pero una vez firmado el acuerdo, si a GolTv lo sacan en marzo o abril, porque no cumple el acuerdo, tienes que saber a quién y cómo vas a recuperar tu dinero", se lee en uno de los mensajes que le habría llegado a un directivo de BetCris.

Mensaje que le llegó a BetCris, una vergüenza. pic.twitter.com/mQ4WAwAmRo — Miguel Angel Loor (@miguelloor) February 15, 2022

"Debes entender que lo que les agrada a unos, les desagrada a otros. GolTv no es bien visto en Conmebol y deberías de tener un acercamiento urgente en Conmebol, para que tengas la película clara. Con esta colaboración que hace BetCris a GolTv se te abre una puerta muy importante en GolTv, pero se te cierra la de la Conmebol y la FIFA. Llama, habla, pide cita mañana mismo, para que tengas claro y decidas bien...", se agrega.

Loor además aseguró, que pese al intento de frenar la negociación entre BetCris y GolTv, el tema se resolvió, por lo cual la cadena uruguaya cancelaría los valores pendientes y los de este año, por concepto de derechos de televisión.