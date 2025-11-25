Expreso
Universidad Católica, Copa Ecuador
Universidad Católica busca alcanzar su primera final de Copa Ecuador.API

Universidad Católica vs. Cuenca Juniors: fecha, hora y cómo ver la Copa Ecuador

En la semifinal de ida marcará los primeros 90 minutos de la serie que promete fuertes emociones

  • Redacción Expreso

Universidad Católica y Cuenca Juniors se enfrentan en la semifinal de ida de la Copa Ecuador 2025. El emocionante encuentro se disputará este martes 25 de noviembre a las 19:00 en el Estadio Olímpico Atahualpa. El Trencito Azul parte como claro favorito.

El equipo capitalino, dirigido por Diego Martínez, llega invicto a esta fase. Han demostrado una gran solidez ofensiva y desconocen la serie de penales, tras vencer a rivales como Río Aguarico, Liga de Portoviejo e Independiente del Valle. Son serios candidatos.

Martínez confiará en sus principales referentes para obtener una buena ventaja en casa. Atacantes como Mauricio Alonso, el desequilibrante Byron ‘Tigre’ Palacios y el goleador José Fajardo son la principal amenaza para el cuadro visitante de la Segunda Categoría.

Cuenca Juniors: El caballo negro del torneo

Roberto La Tuka Ordoñez
Roberto La Tuka Ordoñez hizo el gol de la clasificación de Cuenca Jrs a la semifinal.Cortesía

Por su parte, Cuenca Juniors se ha convertido en la auténtica revelación del campeonato. Este equipo del Ascenso Nacional busca un lugar en la final para conseguir el primer título de su historia, tras eliminar a fuertes rivales desde los 32avos de final.

El DT Leonardo Vanegas apelará a la jerarquía de su plantilla para neutralizar a la Católica. El experimentado delantero Roberto 'La Tuka' Ordóñez, con pasado en clubes grandes como Barcelona y Emelec, será el líder futbolístico en el campo de juego.

Fecha, Hora y Dónde Ver el partido 

El compromiso entre la Universidad Católica vs. Cuenca Juniors arranca a las 19:00. La transmisión en vivo estará disponible por la señal de DSports y su plataforma de streaming DGO. Además, se emitirá en señal abierta por Teleamazonas.

