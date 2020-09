Los últimos minutos, el martirio de Emelec

“Hay que ser más sólidos y fuertes en los minutos finales”. La reflexión que Ismael Rescalvo realizó luego de perder in extremis el Clásico del Astillero parece haber caído en saco roto, porque Emelec se ha convertido en un especialista en recibir goles en la parte final de los partidos.

El asunto resulta más preocupante si se toma en consideración que los dirigidos por el técnico español han recibido cuatro tantos luego del minuto 90, lo que implicó perder ocho puntos, ante Guayaquil City, Barcelona, e Independiente, eso sin contar el gol que recibió en su visita a Técnico Universitario en el quinto minuto de adición, cuando pugnaba por alcanzar el empate.

¿Desconcentraciones? ¿Falta de estado físico? ¿Errores del entrenador? ¿Poco compromiso de los jugadores? ¿Nerviosismo? Las dudas rondan la tienda millonaria, mientras el resultado final es una caída precipitada en la tabla de posiciones, en la que aparece en el duodécimo puesto, a tres puntos del sótano. Y aunque en esta etapa no hay descenso, la mala campaña podría pasarle factura en caso de tener que apelar a la sumatoria para definir la clasificación a un torneo internacional.

Casualidad o no, en el encuentro del 12 de septiembre ante Olmedo el director técnico no alineará a Leandro Vega, ratificando en el once titular al ecuatoriano Marlon Mejía. Vale recordar que errores del central argentino han desembocado en goles en contra del tricampeón.

SIN FONDO FÍSICO

Los malos resultados están ligados a la mala condición física de sus defensas, motivo por el cual “no pueden terminar los partidos de manera sobria”, según los exjugadores Jesús Cárdenas y Ricardo Armendáriz.

“En Emelec aducen una falta de buena condición física los defensores, porque no es casualidad que les hagan goles al final del partido. Terminan bastante agotados y por eso les han virado los partidos. La situación de los azules es muy mala y están comprometidos con el descenso, así que tienen que revertirla”, explica el Bocha.

Armendáriz considera que Mejía debería ser la dupla de Leguizamón en la zaga del Bombillo, ya que “Vega ha generado muchos problemas en la defensa”. Mientras que en el lateral izquierdo opina que debe ser titular José Hernández, quien “le da solvencia en la marca”, puesto que Jackson Rodríguez “carece de esa capacidad”.

“Emelec es un equipo que no defiende bien, que juega mal. La defensa no resuelve los problemas. Para que esto cambie tienen que empezar a defender en bloque, como lo hacían antes. Los rivales le hacen daño fácilmente. Con el Pitbull (Mejía) y Hernández eso puede cambiar, porque demostraron que están bien”, acota el Bocha.

Por su parte, Jesús Cárdenas se refiere a la falta de coordinación que tienen los defensas millonarios. “Los jugadores están muy lentos cuando van al ataque e indecisos. No tienen coordinación. Emelec tampoco tiene un futbolista que pueda sacar adelante al grupo, que destaque en la cancha y haga jugar bien al equipo”.

Casi 17 meses después de asumir el mando, la labor de Ismael Rescalvo tiene más dudas que certezas. Y aunque la dirigencia ha ratificado su confianza en él, es necesario que la maquinaria azul comience a funcionar.