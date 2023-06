Carlos Vera nació en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, pero migró a los 3 años a Estados Unidos, donde ha desarrollado su carrera como peleador profesional de artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés). Si bien empezó a practicar taekwondo a los 4 años, no fue sino hasta los 23 cuando asistió con un amigo a ver peleas de MMA; entonces decidió dedicarse a ello.

UFC: Conoce el descenso en el ranking que tuvo Marlon Chito Vera Leer más

Debido a que dejó Ecuador muy joven, su nombre no sonaba en la escena nacional de peleadores que buscan llegar a la élite de este deporte; de ahí que EXPRESO lo contactó y contó su historia.

Dice que si puede definirse lo haría en tres palabras: “humilde, de familia y perseverante”. Esta última, explica, es porque a sus 35 años y tras varios traspiés en su carrera, actualmente forma parte del equipo del mundialmente conocido Conor McGregor, quien participa en la temporada 31 del reality ‘The Ultimate Fighter’ (TUF), en Estados Unidos, donde los competidores aspiran a conseguir un contrato con UFC. El programa ya empezó el 30 de mayo en el país del norte y se ve en diferido, en Ecuador, desde el 5 de junio.

Casualidad o no, Carlos está en el programa donde su ‘paisano’ Marlon Vera también participó en 2014, edición Latinoamérica. En ese entonces Chito ganó su primer combate vía nocaut ante el mexicano Henry Briones, actuación que le permitió convertirse en el primer ecuatoriano en llegar a la compañía, de ahí que el mantense aprovechará la plataforma del reality para que la ‘arrechera manaba’ siga esparciéndose en UFC.

The Ultimate Fighter (TUF) lleva por nombre el programa en el que forma parte del equipo de Conor McGregor. Cortesía

La actual edición del TUF tendrá de entrenadores a Conor McGregor y Michael Chandler y la idea es enfrentar a ‘prospectos’ contra ‘veteranos’.

Dauphiné: Mikkel Bjerg gana y es el nuevo líder; Carapaz baja al puesto 27 Leer más

Lo curioso es que Carlos y Chito comparten mucho más que el apellido Vera, y la provincia donde nacieron en Ecuador, pues ambos pelean en la categoría de peso gallo (135 libras), una de las más competitivas en la actualidad. Pese a ello, algo en lo que sí existe diferencia es que el chonero debutó en la empresa a los 22 años, y el mantense a sus 35 años quiere hacer realidad un sueño que ha perseguido durante toda su vida.

“Tengo 35, pero estoy guapísimo (ríe). En realidad me siento muy bien, mi cuerpo no tiene lesiones graves y estoy en la mejor forma de mi carrera. Mi juego ha evolucionado mucho y lo voy a demostrar, me gusta cuidarme y no recibir demasiado daño”, precisa en exclusiva para EXPRESO.

El peleador recuerda que en su primer combate amateur de artes marciales mixtas noqueó a su oponente con una patada a la cabeza en 13 segundos, por lo que su récord no profesional terminó en 10 victorias, 4 derrotas.

El ecuatoriano se formó enteramente en Estados Unidos. A los 4 inició con taekwondo y recién a los 23 conoció las artes marciales mixtas. Hoy tiene 35. Cortesía

A la hora de definir su estilo de pelea, el manabita asegura que siempre le gustó pelear de pie, hasta que se topó con tipos que lo dominaron con Jiu Jitsu. “Fue entonces que reflexioné que debo estudiar cómo mejorar en el piso. Ryan Hall llevó mi ‘arte suave’ a otro nivel y ahora me siento seguro peleando a ras de lona. Actualmente soy cinturón café y mi siguiente objetivo es perfeccionar mi lucha. Soy un peleador híbrido”, recalca.

F1: Verstappen y la fórmula ‘Mad Max’ Leer más

A su haber, a lo largo de su carrera, Vera ostenta varias victorias consecutivos en Fury FC, otra liga de MMA, por lo que recibió una llamada para pelear directamente en UFC, pero se truncó porque estaba recuperándose de una lesión en la rodilla. “Me afectó mucho”, confiesa.

Hoy que tiene ‘la llave’ en la mano no piensa aflojarla. “Siempre tuve fe de que haciendo el trabajo correcto, la oportunidad iba a llegar nuevamente y aquí estoy. Me llamaron para la temporada 29 del TUF, pero tampoco pude porque me dio COVID-19; sin embargo esta oportunidad era la mía”, sentencia.