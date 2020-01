La Tuka Ordóñez se hace un espacio en el once inicial

Barcelona iguala marca de Emelec Leer más

El Bombillo atraviesa la mitad de su pretemporada en España y mañana tendrá su último duelo preparatorio en el Viejo Continente antes de volver para la Explosión Azul del 30 de enero.

Sergún informó el periodista Johan Varela de GolTV, una de las novedades principales es que el plan de Ismael Rescalvo empieza a tener cambios en su once inicial. En el duelo contra el club argelino, el Es Setif utilizó una alineación que para el choque del sábado 25 de enero contra el Cluj de Rumanía tendrá algunas variantes. Entre esas su dibujo táctico.

Las modificaciones con relación al último amistoso serían:



Ingresan: Bagui, Rodriguez y Tuka Ordoñez

Afuera: Carbalí, Burbano y Barceló https://t.co/82zMfY3VM3 — johann varela pincay (@JohannVarela) January 23, 2020

Rescalvo pasó del 4-2-3-1 al 4-3-3. Un triángulo invertido con Dixon Arroyo como tapón y dos interiores (Sebastián Rodríguez y José Francisco Cevallos), más adelantados.

Otro cambio que se dará, pero en la línea defensiva, es la aparición de Óscar Bagüí como lateral zurdo y toma el lugar de Brian Carabalí, quien empezó el duelo anterior en esa posición.

Pero el cambio llamativo es la inclusión de Roberto ‘Tuka’ Ordóñez en el once abridor de Rescalvo. No solo porque Facundo Barceló arrancó de estelar el choque anterior, sino porque no es habitual tenerlo como único punta, en Delfín siempre se lo vio mejor con un compañero en ataque.

Ordóñez tuvo un partido de mucho empuje contra el Es Setif y tuvo una oportunidad inmejorable para marcar, pero no pudo concretarla en gol.