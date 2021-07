Tricolores olímpicos reclaman apoyo

Varios deportistas han evidenciado su malestar porque además del esfuerzo propio de las disciplinas que practican, deben poner sus recursos, de familiares y de entrenadores para prepararse y empezar la etapa competitiva.

Esta realidad la volvió a evidenciar Richard Carapaz, quien vivió esta amarga experiencia hasta poder dar el salto al ciclismo profesional, donde se ha consolidado como uno de los mejores del mundo.

El pedalista tricolor, tras ganar la medalla de oro en la prueba de ruta en los Juegos Olímpicos de Tokio, dejó claro que “he sido un deportista que ha salido casi sin el apoyo del país. El país nunca creyó en mí, esto me pertenece”.

No es la primera vez que Carapaz comenta sobre las carencias que tienen los deportistas. De la misma forma lo han dado a conocer otros atletas como Marizol Landázuri, Glenda Morejón, Jonathan Amores, Yuliana Angulo y varios más.

A estos señalamientos se sumó Marina Pérez, quien tras participar en la prueba olímpica de tiro deportivo, dio a conocer que no contó con entrenador para prepararse para la cita en Tokio, y que desde 2019 no tenía competencias oficiales. La deportista también señaló que tuvo que competir con armas viejas en Japón.

Nuestro campeón de ciclismo ruta 🚴‍♂️ #Tokyo2020+1 @RichardCarapazM recibe el diploma y la caja de la Medalla de Oro Olímpica que alcanzó el pasado sábado en Japón

El ecuatoriano se hospeda en la Villa Olímpica hasta su viaje de retorno



El ecuatoriano se hospeda en la Villa Olímpica hasta su viaje de retorno pic.twitter.com/A2mxIC8XCX — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) July 25, 2021

Para el exciclista Pedro Rodríguez, estas falencias las viven la mayoría de deportistas amateur, y sus reclamos “son un jalón de orejas para las autoridades locales y nacionales”.

El Águila, múltiple campeón de la Vuelta a la República, señaló que “tenemos la ilusión de que las autoridades cumplan su función con responsabilidad en favor de todos los deportistas. Que fomenten el deporte en las provincias, pero no solo dotando de entrenadores y realizando prácticas, lo más importante es tener eventos para mejorar el nivel de nuestros deportistas”.

Sobre la queja de Carapaz de no contar con el equipo de apoyo adecuado, Rodríguez indicó que un ciclista de élite “debe contar con mecánicos, masajista, personas de abasto, conductores, vehículos, pero que tengan experiencia. No es lo mismo el trabajo de un masajista para un ciclista que con un boxeador u otro atleta. No hay una coordinación a tiempo”.

Resaltó el aporte del Ineos Grenadiers, equipo al que pertenecen Richie y Jhonatan Narváez, para además de las bicicletas contar con personal que fue a Tokio para brindar asistencia a los integrantes de la formación británica.

Omar Masabanda, quien forma pedalistas, comentó que “el deporte amateur siempre ha estado relegado. Algo ha ido cambiando esta realidad, pero todavía falta mucho”.

Comentó que el ciclismo está en apogeo gracias a los triunfos de representantes en el World Tour, en especial de Carapaz, pero al igual que Rodríguez, enfatizó en que se necesitan más competencias en el país.