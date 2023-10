Tricolor: John Yeboah, alemán criado a la ecuatoriana

Pese a haber nacido en Alemania y apenas haber visitado una sola vez Ecuador (cuando tenía 10 años), John Yeboah no es ajeno a las tradiciones y costumbres de nuestro país.

Se lo contó su tío Willy Zamora a EXPRESO, revelando, además, que el atacante de 23 años siente debilidad por la comida ecuatoriana. “A John le encanta la guatita, es el plato que más le gusta. También le hace al encebollado y al arroz con menestra y carne asada”, indicó Zamora desde Hamburgo, Alemania.

Y es que el tío del jugador del Raków Czêstochowa de Polonia aseguró que lo han criado “a la ecuatoriana”.

“Pese a que nació acá, mi hermana (Jenny Zamora) le inculcó nuestras costumbres y cuando llegué a Alemania yo le hacía ver siempre los partidos de la selección y de Emelec (risas)”.

Zamora explicó que su hermana siempre tuvo la ilusión de ver a su hijo con la camiseta de Ecuador. Dicho anhelo fue lo que pesó para que su ‘sobri’ se decidiera por aceptar la propuesta de la Tricolor.

John Yeboah tuvo el 10 de octubre su primer entrenamiento con la selección de Ecuador. GUSTAVO GUAMAN

“Lo venían buscando desde las eliminatorias pasadas. El profesor Gustavo Alfaro (ex DT de la Tri) habló con él una vez, pero luego lo dejaron de llamar. Pero ahora Félix Sánchez lo contactó y John me dijo: ‘Tío, me voy con Ecuador’. Él siempre quiso llegar a la Tricolor, pese a que también ha tenido la oportunidad de estar en la selección de Alemania”.

Mencionó, además, que el atacante formado en el Wolfsburgo alemán siente admiración por Moisés Caicedo y Kendry Páez. “Cuando le dieron sus documentos de ecuatoriano (septiembre pasado), vi contento a mi sobrino. Me decía que ya se imaginaba compartiendo cancha con Caicedo y Páez”.

Añadió que el joven artillero incluso ya se ha imaginado el ‘bautizo’ que le harán sus compañeros de selección.

“Si le toca bailar, él se defiende bien. Mi hermana le enseñó a bailar salsa desde chiquito, así que por ese lado no tendrá problemas (risas)”, comentó.

Pese a que varios medios lo comparan con el brasileño Vinícius, Zamora dice que en Alemania lo conocen como la Gacela.

“Ya lo van a ver. Este chico vuela por las bandas. Es rapidísimo, tiene buen control de balón y sobre todo gol. Ecuador se le llevó un jugadorazo a Alemania”, aseveró.

Sobre su parentesco con el ghanés Anthony Yeboah, Zambrano aseguró que su sobrino no tiene relación con el también exjugador del FC Saarbrücken y Eintracht Fráncfort de Alemania. “El padre de John (fallecido) era ghanés, pero no tiene nada que ver con el otro exjugador”.

