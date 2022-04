Si hay algún equipo que merezca más viajar a Brasil para el Campeonato Sur Centroamericano de Balonmano playa, son ellas. Trabajan, estudian, representan a Ecuador y desde hace poco menos de un mes empezaron una verdadera cruzada para poder costearse los boletos aéreos para el torneo que les dará un cupo al Mundial de este deporte o a los World Games 2022.

Marchan a contra reloj. El evento con sede en Maceió, capital del estado de Alagoas, inicia este fin de semana (del 10 al 13 de abril), por lo que tienen previsto viajar este jueves 7 de abril en distintos grupos. Algunas ya consiguieron que los municipios de Guayaquil y Manta les donaran los pasajes, mientras que otras han realizado préstamos y están a expensas de poder vender las 200 rifas que les fueron asignadas a cada una de las diez seleccionadas, a un costo de $ 5 por ticket.

“Son los esfuerzos de ir tras un sueño”, dice Denisse Alvarado, una de las más experimentadas de la tricolor femenina. Con 25 años, asistente contable en una multinacional en Guayaquil, divide su profesión con la de deportista.

“Desde 2013 estoy vinculada al balonmano, primero integré selecciones de sala para Juegos Bolivarianos y algunos otros torneos. Sin embargo el de Brasil será mi primera experiencia internacional en esta modalidad y estamos muy emocionadas. Es un equipo fuerte y compacto”, precisa.

Prev Next Las 10 guerreras que conforman la selección nacional previo a entrenar. Cortesía

La tricolores durante uno de los entrenamientos. Cortesía

Uno de los premios de la rifa es la camiseta de Barcelona 2022 autografiada por toda la plantilla. Cortesía

Los jugadores de Delfín también firmaron su camiseta 2022 como parte de los premios. Cortesía

Sobre las rifas en las que el premio será una camiseta oficial 2022 de Barcelona y Delfín autografiadas por todos los integrantes de dichos equipos, comentan que fue iniciativa propia.

“El problema es complejo. No es que la Federación Ecuatoriana de Balonmano no nos esté apoyando, sino que el presupuesto que percibe no alcanza y este año ya tienen muchas competencias con otros equipos, y el objetivo del organismo es lograr participar con todas esas selecciones. De ahí que nos toca hacer autogestión. Para Brasil, la Federación ya nos está costeando el hospedaje, alimentación, inscripciones, uniformes, seguros de viaje e incluso las pruebas COVID, por lo que el equipo debe correr el valor con los pasajes. Ahorita salimos varones y mujeres, pero más adelante está previsto que salgan a competir las selecciones de sala, mujeres absolutas y un poco de torneos más del calendario”, explica Ángel Quiñónez, entrenador de la selección nacional.

Carmen Alder, nuevo récord ecuatoriano en Estados Unidos Leer más

De acuerdo con las cotizaciones, cada pasaje oscila entre 1.200 o 1.500 dólares, esto debido a que las compras se han ido haciendo conforme se consiguieron los recursos. Y solo esta delegación estará integrada por 12 personas (10 jugadoras y 2 entrenadores).

Suanny Murillo es otro miembro del equipo. Tiene 19 años, estudia fisioterapia en la universidad y conoció el balonmano en el colegio. “Es un equipo fuerte, por eso apostamos tanto por este torneo que le daría a Ecuador la posibilidad de acudir por primera vez a un Mundial en esta rama”, precisó.

El sorteo final de la rifa tenía previsto primero ser el 6 de abril, sin embargo como se cruzaba con el viaje de la Tri quedó postergado para cuando el equipo regrese. Mientras tanto seguirán vendiéndose los números y la ayuda para pagar los pasajes (se han creado una cuenta en Instagram como @lastenaces). Apuestan a que volverán con el podio y los cupos al Mundial.