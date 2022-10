Gustavo Alfaro, estratega de la selección de Ecuador, ya palpita lo que será el Mundial de Qatar. El DT argentino aseguró que se siente con la responsabilidad de darle una alegría al pueblo ecuatoriano y que la Tri que verán en esta cita máxima será totalmente distinta.

“Cuando me presentaron como entrenador me dijeron: ‘Profe, te entregamos la ilusión de 17 millones de personas’. No era la ilusión: me transferían la responsabilidad de no defraudar a un país”, indicó Alfaro en una entrevista con la FIFA.

El exDT de Boca Juniors manifestó que conoce a la perfección a los rivales que tendrá que enfrentar, pero que esto no servirá de nada si sus dirigidos no llegan en buena forma.

“Nosotros podemos tener un conocimiento absoluto de Catar, Senegal y Países Bajos, que, si no estamos bien, la información no sirve de nada. Y para sacarle provecho a esa información tenemos que mejorar nosotros”.

🙌 ¡Pensamiento y obra de #GustavoAlfaro!



Las sensaciones de nuestro entrenador en la previa de la @fifaworldcup_es — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) October 18, 2022

En cuanto a lo que mostrará la Tri, el argentino manifestó que "Ecuador no va a ser el que jugó con Argentina o Brasil (durante las eliminatorias), al que es ahora. Va a haber cambios. Se va a mantener la forma o la esencia, pero el verdadero perfil de lo que somos se va a empezar a ver”.