La triatleta Elizabeth Bravo, a todo por los Juegos Olímpicos de París

Elizabeth (d) posa con la medalla de ruta junto a Miryam Núñez (c).

En la zona de salida de la prueba de contrarreloj del Campeonato Nacional de Ciclismo, en Riobamba, hace poco más de dos semanas, se escuchó el nombre de la triatleta Elizabeth Bravo, algo que causó sorpresa entre los asistentes, quienes luego de reconocerla aplaudieron su presencia.

Una a una las pedalistas fueron tomando la partida y cuando se dio el turno de la azuaya de 37 años, ella se agazapó sobre la bicicleta contrarrelojera y emprendió la marcha. Al final un cuarto lugar, a tan solo cuatro segundos del podio no la desanimó.

La idea de Bravo de competir en Riobamba surgió tras la cancelación del Campeonato Nacional de Duatlón, por lo que decidió llegar a Riobamba “para ganar ritmo de cara a las competencias que tenemos a futuro y a los Olímpicos”, detalló a Diario EXPRESO.

Tras la contrarreloj, que fue ganada por su buena amiga Miryam Núñez, Bravo se preparó para la prueba de ruta en la que no solo enfrentó a Núñez, sino a las principales reinas nacionales como Esther Galarza, María Paula Pazmiño, Marcela Peñafiel o Natalia Vásquez.

El resultado fue mejor de lo esperado, pues culminó tercera por detrás de Núñez (campeona) y Galarza (vicecampeona). “Me voy muy contenta porque soy triatleta y aún así pude medirme con las mejores del ciclismo nacional llevándome un tercer lugar”, indicó emocionada.

Luego de la participación en Riobamba, Elizabeth hizo nuevamente maletas para viajar a Venezuela, donde el sábado pasado intervino en la Copa Panamericana de Triatlón en La Guaira. Ahora se alista para competir, este domingo 25 de febrero, en la Copa Panamericana de La Habana, Cuba. Ambas son puntuables para la clasificación olímpica en la que la azuaya intentará seguir sumando puntos para confirmar su presencia en París 2024.

“Estamos clasificadas en la simulación olímpica; sin embargo el ranking se puede mover, por lo que en estas competencias debemos defender nuestra plaza”, explicó.

Elizabeth durante la prueba contrarreloj del Nacional de Ciclismo en la que fue cuarta. jaime jaramillo

El calendario para obtener un cupo en el triatlón finaliza el 27 de mayo. Hasta esa fecha, Bravo tiene previsto competir en cinco carreras internacionales para poder estar en los que podría ser sus cuartos y últimos Juegos Olímpicos, tras haber estado en Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020 +1.

Pese a que representó al país en tres olimpiadas anteriores, Eli, como la conocen en el entorno familiar, no se ha tatuado los anillos olímpicos, como tradicionalmente lo hacen casi todos los deportistas.

La razón es que “estudié un poco de fisioterapia y osteopatía en mis postgrados y pues la tinta contamina un poco la sangre, aunque sí se llega a limpiar, pero no me convence del todo”, dijo, aunque no cierra del todo la posibilidad de “tal vez algún día hacerlo”, dijo.

De acuerdo con la clasificación, el ranking mundial de triatlón entrega 55 cupos en damas y el mismo número en varones a París 2024. Actualmente, la campeona de la Copa Panamericana 2021 se encuentra en el puesto 45 y deberá mantener o mejorar esa ubicación para sellar su pasaje a la capital francesa.

Además, existe la posibilidad de clasificar en la modalidad de relevos mixtos. “Tenemos una oportunidad que son las dos plazas que se abren en México, en mayo. Si logramos entrar en el primero o segundo lugar podríamos obtener el boleto directo y automáticamente podrían entrar dos hombres y una mujer más en la prueba individual”, señaló.

Una vez completadas las participaciones en Venezuela y Cuba, la azuaya, que acumula más de dos décadas dedicadas al triatlón, tiene previsto disputar el Campeonato Panamericano, el mismo tendrá lugar en Miami (Estados Unidos), entre el 8 y 9 de marzo.

Luego tendrá competencias en China, Australia, México y finalmente una súper Serie en Cagliari, Italia, donde es el cierre de la clasificación. “Si llegamos a confirmar la presencia en París tenemos prevista una preparación en Estados Unidos y dos semanas antes viajar a la sede de los Juegos para llegar en buena forma”, puntualizó.

