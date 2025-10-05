Transmisión EN VIVO de Barcelona SC vs Independiente del Valle: Detalles del juego

Barcelona SC enfrenta a Independiente del Valle este domingo 5 de octubre en el inicio del hexagonal final de LigaPro 2025

Barcelona SC recibe a Independiente del Valle en la fecha 1 del hexagonal final.

Este domingo 5 de octubre de 2025, desde las 17:30, Barcelona SC recibe a Independiente del Valle en el estadio Monumental, en el inicio del hexagonal final de la LigaPro 2025, una etapa decisiva en la que ambos clubes pelean por el título nacional.

El Ídolo, obligado a ganar en casa para acercarse al líder

El equipo dirigido por Ismael Rescalvo, que cerró la fase regular con 54 puntos, está obligado a sumar una victoria en casa si quiere recortar la distancia de 10 unidades que lo separa del líder Independiente del Valle, que parte con 64 puntos.

Barcelona SC buscará iniciar con triunfo el hexagonal final. archivo

Para este encuentro, el Ídolo contará con sus principales figuras ofensivas. El delantero Octavio Rivero, máximo goleador del equipo, liderará el ataque junto a los extremos Janner Corozo (por izquierda) y Joaquín Valiente (por derecha), respaldados por el mediocampista Leonai Souza.

Sin embargo, Rescalvo no podrá contar con el defensor central Gustavo Vallecilla, habitual titular en la zaga, debido a que cumple una fecha de suspensión.

Independiente del Valle llega con su mejor once al Monumental

En la vereda del frente, Independiente del Valle también llega con lo mejor de su plantilla. El atacante Claudio Spinelli, uno de los goleadores del torneo, será la principal carta en ofensiva.

Lo acompañan los volantes creativos Junior Sornoza y Patrick Mercado, con el apoyo por las bandas de los extremos Jean Arroyo y Aron Rodríguez.

