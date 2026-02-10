Tottenham vs Newcastle EN VIVO hoy: duelo clave de la Premier League inglesa

Los Spurs atraviesan un momento irregular, con dos empates y dos derrotas. El partido se podrá ver en Ecuador desde las 14:30

Este martes 10 de febrero, la Premier League vuelve a captar la atención en Ecuador. Desde las 14:30, los focos estarán puestos en el duelo entre Tottenham y Newcastle United, correspondiente a la fecha 26 del campeonato inglés, que se disputará en el Wembley Stadium.

El compromiso se perfila como cerrado y de alto voltaje, con dos equipos necesitados de sumar de a tres tras igualar en la jornada anterior. Tanto los Spurs como las Urracas saben que un nuevo tropiezo podría alejarlos de sus objetivos en la tabla, por lo que se espera un encuentro intenso y con ritmo de principio a fin.

Alineaciones del Tottenham vs Newcastle

El Tottenham llega a este partido luego de empatar frente al Manchester United, resultado que dejó sensaciones encontradas en el entorno londinense. Su presente no es el ideal: en sus últimos cuatro partidos de Premier League, el conjunto dirigido por Ange Postecoglou registra dos empates y dos derrotas, con un balance defensivo que genera preocupación.

En ese tramo, los Spurs han marcado siete goles, pero también han recibido nueve, una cifra que refleja las dificultades para sostener resultados y cerrar los partidos. Ante Newcastle, el desafío será reencontrarse con la solidez y aprovechar la localía para cambiar el rumbo en una jornada clave del torneo inglés.

Próximos partidos de Tottenham

Fecha 26: vs Newcastle United: 10 de febrero - 14:30.

Fecha 27: vs Arsenal: 22 de febrero - 11:30.

Fecha 28: vs Fulham: 1 de marzo - 09:00.

Próximos partidos de Newcastle United

Fecha 26: vs Tottenham: 10 de febrero - 14:30.

Fecha 27: vs Manchester City: 21 de febrero - 07:30.

Fecha 28: vs Everton: 28 de febrero - 10:00.

Horario Tottenham y Newcastle United en varios países

Argentina y Chile: 16:30

Colombia y Perú: 14:30

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30

Venezuela: 15:30