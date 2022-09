Tiene más fotos que los mismos jugadores. En el aeropuerto, en el avión, durante los entrenamientos, comiendo en la mesa con los futbolistas e incluso posando en el hombro del presidente del club, Michell Deller. Su nombre: La Tortuga Espía.

La inusual mascota nació sin planearla. Todo fue producto de un regalo que Martina Trujillo (4 años), hija del jefe de prensa del equipo, Pablo Trujillo, le hiciera antes de viajar a Córdoba, Argentina, para la final de la Copa Sudamericana que disputará el elenco rayado, este sábado 1 de octubre, ante Sao Paulo de Brasil.

El profesional, quien lleva 8 años trabajando para el club sangolquileño, cuenta que todo fue espontáneo. “Le dije que me iba por seis días (uno de los viajes al exterior más extensos que ha tenido) y me dio el presente para que me acompañe y no me sienta solo”, precisó Pablo.

El peluche mide no más de 10 centímetros, es liviano y es un integrante de las Tortugas Ninja, serie animada que se hizo popular en los años 90, de ahí que a Trujillo le nació la idea de ‘darle vida’ creando tendencia en redes sociales con el hashtag #TortugaEspía.

Y es que el regalo de Martina salió desde la tarde del martes 27 de septiembre en que el equipo partió de Quito rumbo a Argentina. No les perdió el rastro. Tuvo fotos con las maletas, con el pasaporte, junto a los jugadores en las últimas declaraciones y mucho más.

Prev Next Pablo Truijillo, relacionista público de Independiente, con la figura a la que le dio vida. Josué Andrade / Expreso

Deller, titular del club, la llevó en su hombro en una cena de confraternidad. Josué Andrade / Expreso

Con los guantes de Moisés Ramírez en cancha. Cortesía

Como fotógrafa infiltrada en la última práctica en Argentina. Cortesía

“Esta tortuga selló su pasaporte, se subió al avión, estuvo en el dutty free haciendo compras, se trepó al bus con el equipo, tomó fotografías y hasta se puso los guantes de arquero y luego brindó una rueda de prensa”, comenta entre risas el relacionista público.

Los comentarios de los hinchas del fútbol no se han hecho esperar. “Esa es la nueva mascota del equipo”, “Barcelona tiene un toro, Emelec un bombillo e Independiente una tortuga”, “Manden al espía para ver la alineación del Sao Paulo”, bromeaban en Instagram cientos de usuarios.

Compañeros del equipo de trabajo de Independiente bromean con Trujillo del particular personaje; sobre sus verdaderas intenciones. “Capaz tu esposa te puso un GPS para ver dónde estás”, le dijo uno de los chicos del Departamento de Comunicación del club, mientras buscan darle un nuevo rol al ya famoso peluche.

Incluso Michell Deller, presidente del club finalista de la Sudamericana, se enteró de la tortuga y también se animó a jugar con ella. “Vamos a ver qué dice esta tortuga”, precisó el empresario tomándola en sus manos para luego colocársela espontáneamente en el hombro, como si fuera un loro parlanchín. “Me dicen que se ha hecho viral en redes sociales, parece que nos anda siguiendo por todo Córdoba”, bromeó el dirigente, quien espera celebrar y llevar a Ecuador la copa de campeón junto a los jugadores rayados. El ambiente está lleno de positivismo.