Carlos Alcaraz venció el viernes 23 de junio a Grigor Dimitrov (6-4 y 6-4) para seguir ganando enteros en hierba y mantener su impoluto registro en cuartos de final: de los últimos ocho que ha disputado, ha ganado los ocho.

“Estoy preparado para la batalla”, aseguró el español después del calentamiento previo al choque en Queen’s. Su nivel de confianza ha ido en aumento desde el aterrizaje en Londres y sus expectativas ahora son altas. No hay dudas de por qué. Tras sufrir ante Arthur Rinderknech y despachar a Jiri Lehecka, Alcaraz fluyó ante Dimitrov, todo un antiguo campeón del torneo.

El español, tras superar en 1 hora y 34 minutos, ya está en las semifinales. Las primeras que alcanza sobre la superficie tras ganar por primera vez a un top-30 sobre la misma. Y no a uno cualquiera: el búlgaro, además de contar con 13 participaciones en el torneo, era el único campeón en pie en Londres. En su noveno partido sobre hierba, Charly prevaleció.

“Me siento muy bien, lo principal que me preocupaba era moverme, sentirme bien moviéndome. La verdad, las expectativas las he superado con creces, no me esperaba encontrarme así tras una semana”, señaló Alcaraz, tras la victoria.

El sábado 24 de junio (08:20 de Ecuador) se medirá ante el estadounidense Sebastian Korda (32º), que venció a Cameron Norrie (6-4 y 7-6), por un puesto en la final.