El alemán Toni Kroos tiene la oportunidad este sábado 6 de mayo de hacerse con su primera Copa del Rey desde que llegase al Real Madrid en 2014 y hacer pleno de títulos a nivel de clubes, con el Bayern de Múnich y el conjunto blanco, en un palmarés envidiable en el que solo le ha quedado pendiente la Eurocopa con su selección.

Con su retirada del conjunto germano en julio de 2021, esa espina no se la podrá sacar el alemán en la siguiente Eurocopa que se jugará en su país en 2024, pero sí tiene la oportunidad de completar el círculo con la Copa del Rey que el Real Madrid afronta la final frente a Osasuna.

Un título que persigue Kroos desde que llegó al Real Madrid y que se la ha resistido en todo este tiempo. Es más, la última final, y título, del conjunto blanco, también con el italiano Carlo Ancelotti al frente, es justo de la temporada anterior a que el alemán aterrizase en la capital de España.

Desde entonces, Kroos solo ha participado en dos semifinales y la del 6 de mayo será su primera final de un torneo copero desde que ganase el título con el Bayern antes de recalar en el Real Madrid en el que fue su tercer trofeo (2008, 2013 y 2014), los dos últimos con gran protagonismo.

Una importancia que tendrá también este año. Pieza indiscutible en el centro del campo de un Ancelotti que, a buen seguro, no podrá contar con el croata Luka Modric, y que puede actuar tanto de pivote como de interior.

Eso sí, que complete el círculo de títulos o no frente a Osasuna no influirá en su decisión de renovar o no con el Real Madrid. Esta, según parece en las últimas semanas, está más cercana a ampliar su vínculo una temporada más.