Con la felicidad de haber conquistado medallas de oro y récords panamericanos, Neisi Dajomes y su hermana Angie Palacios Dajomes retornaron al país la tarde del viernes 29 de julio.

A su arribo al aeropuerto Mariscal Sucre de la capital se llevaron la sorpresa que, además de Jéssica, su hermana menor, y Garniel, novio de Neisi, se encontraban en la terminal Tokio y Katana, las mascotas de la familia.

Las halteristas se emocionaron al ver a las perritas y, tras dar declaraciones a los medios y posar para las fotos que les pedían quienes se encontraban en el lugar, corrieron para llenarlas de mimos.

“Fue una gran sorpresa, no me esperaba este recibimiento. Me gustan mucho los animales, son nuestras mimadas”, confesó Dajomes.

Katana, de color negro, les acompaña ya por cinco años, mientras que Tokio está con ellas por cerca de seis meses. Sufre una discapacidad auditiva y la adoptaron en Puyo, Pastaza. Era una cachorrita y estaba abandonada junto a sus hermanitos que no lograron sobrevivir.

La nombraron Tokio en honor a la histórica medalla de oro que Neisi consiguió en los Juegos Olímpicos, que se desarrollaron en la capital de Japón.

Las mascotas disfrutan de la nueva casa de la familia Palacios Dajomes, en Tumbaco, donde las perritas tienen espacio para correr y jugar.

Neisi fue la principal atracción del Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas, que se desarrolló en Bogotá, Colombia.

Con flores fueron recibidas las hermanas Neisi Dajomes y Angie Palacios. KARINA DEFAS / EXPRESO

La campeona olímpica no defraudó y dominó sin problemas en la categoría de 81 kilogramos. Y se sacó una ‘espinita’ que tenía desde Tokio, al levantar 120 kilos en la modalidad de arranque. “Me había preparado por mucho tiempo para alcanzar esta marca”, detalló.

También resaltó el hecho de poder compartir éxitos con su hermana Angie. “No hay emoción más grande que poder compartir con un ser querido, en este caso mi hermana. Me siento muy orgullosa por lo que ha conseguido, va por muy buen camino”.

Palacios obtuvo dos medallas de oro y una de plata en la categoría de 76 kilos. Además, impuso récord en envión.

“Estos resultados me motivan para seguir soñando. Me siento más madura, más segura. El récord es un impulso más en el objetivo de clasificar a París 2024”, comentó Angie.

Los siguientes retos de las halteristas son los Juegos Sudamericanos, que se llevarán a cabo a inicios de octubre, en Paraguay, y el Mundial que se efectuará en Colombia, desde finales de noviembre.

Para la preparación de estos eventos, Neisi y Angie ya contarán con la guía del entrenador ruso Alexei Ignatov, pieza clave en su formación y éxitos a nivel mundial y olímpico, quien tiene previsto arribar esta semana al país.