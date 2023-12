El tenista ecuatoriano Gonzalo Escobar, sin el peso de los años

Pensó en retirarse varias veces del tenis porque su nivel en singles no le alcanzaba. No obstante, Gonzalo Escobar haría un último esfuerzo para seguir viviendo el sueño del deporte raqueta.

Y es que a sus 34 años, el tenista tricolor es un claro ejemplo de resiliencia. Cambió de modalidad y cerró la temporada 2023 en el puesto 51° del ranking ATP de dobles junto a su pareja, el kazajo Aleksandr Nedovésov.

“Cuando jugaba Futures, incluso en los Challengers no alcanzaba. Hacía pretemporadas en el exterior y regresaba siempre en contra. El nivel en singles no me estaba alcanzando, si jugaba un partido largo, al otro día estaba con mucha molestia. En esos varios intentos de retiradas se habló que había que darme la oportunidad en dobles y en 2019 arranqué con todo”, manifestó el mantense, en entrevista con Kenny Castro, periodista especializado en tenis.

Cuatro años después, aquella decisión marcaría el rumbo de una destacada carrera. Hasta la fecha ha jugado 12 finales ATP y cosechado 5 títulos del ATP World Tour 250. El más reciente, el Abierto de Sofía en noviembre pasado.

“Arrancamos bien como todo ese semestre que estuve con Nedovésov. Eso demuestra que sí estamos haciendo las cosas bien para firmar un gran equipo”.

Al ser consultado sobre sus expectativas en el certamen en suelo búlgaro, Escobar confesó que “pidieron jugar el primer día para perder y terminar el año”, sin embargo, fueron avanzando de rondas, hasta batir en la final a la dupla del británico Julian Cash y el croata Nikola Mektić, por 6-3, 3-6 y [13-11]. “Fue de las mejores en todo el año”.

Escobar proyecta seguir jugando al tenis “4 o 5 años más” y enfatiza la importancia de mejorar su “recuperación, estiramientos y las horas de sueño”. Estos detalles harán la diferencia.

El deportista se encuentra vacacionando en su natal Manta, cantón de la provincia de Manabí, recargando las baterías para la temporada 2024 en la que ya definió su agenda para los siguientes torneos: ATP Adelaida (8-13 de enero), Abierto de Australia (14 de enero), Torneo de Brisbane (31 de enero) y la Copa Davis (2-4 de febrero).

Sobre esta última competencia, Escobar integra el equipo tricolor junto a sus compatriotas Emilio Gómez, Álvaro Guillén y su pareja en dobles, Diego Hidalgo, quienes vienen de vencer 3-1 a Mónaco en septiembre y ya se mentalizan en su siguiente rival, Egipto.

Ecuador enfrentará al país africano por los playoff del Grupo Mundial I y hará de local en el Salinas Golf & Tenis Club.

“Decidimos Salinas y el suelo de arcilla porque Álvaro en esa superficie está jugando con un nivel cada vez más alto. Creemos que él ganará sus puntos. Emilio también estará totalmente recuperado. Pensamos en nuestras fortalezas esta vez”.

