La selección vivió horas complicadas. La separación de Byron Castillo, por asuntos legales, pegó fuerte en el grupo. En su despedida hubo lágrimas y la promesa de pelear en tribunales para que todo se solucione y que vuelva a ponerse la camiseta tricolor.

Santiago Montenegro gana la cuarta etapa de la Vuelta al Ecuador Leer más

Mientras, la Ecuafútbol emitió un comunicado asegurando que es un escenario injusto y el entrenador del León mexicano, Renato Paiva, anunció que cobijará al futbolista.

El mismo Castillo publicó su respuesta en redes, dedicando unas palabras a sus compañeros de selección. “Orgulloso de ustedes, los quiero un mundo. Vamos con fe, apuesto todo a ustedes. El sueño mío no termina aquí, sigo de pie y firme contra todo”, publicó.

Es la nómina definitiva de la Copa del Mundo de Qatar. ADRIAN PEÑAHERRERA

Hasta aparecieron versiones sobre una renuncia de Gustavo Alfaro. Ante ello, el vicepresidente de la Ecuafútbol, Carlos Manzur, saltó al primer plano. “Creo que han armado una novela por gusto, aunque esto es siempre. ¿Se imaginan un director técnico que a estas alturas quiera renunciar?”, comentó.

Él dijo que todo el grupo está consciente de que el Mundial es la oportunidad de sus vidas. Y fue directo. Agregó que si en un supuesto alguien quisiera dejar su lugar en la Tricolor “habría decenas de personas atrás de ese puesto”.

Y este escenario tiene consecuencias directas en el grupo. Así lo sostienen el psicólogo deportivo Patricio Cevallos y el exseleccionador nacional, Dussan Dráskovic.

Cevallos cree que “si estas cosas no se manejan profesionalmente afectarán en mayor o menor medida. A ciencia cierta no se puede determinar ese grado porque cada individuo es tan diferente y no sabemos cuál será su respuesta”.

Según él, no solamente está lo sucedido con Castillo, también se maneja le presión propia de un debut mundialista. “En la selección hay jugadores jóvenes que no han vivido un proceso de aprendizaje. Estamos jugándonos una lotería porque no se sabe si se adaptará a un viaje, a un grupo nuevo y a otros contextos. En un Mundial hay poco tiempo para hacer un trabajo a profundidad desde lo psicológico”.

Desde lo futbolístico, dice Dráskovic, afectará porque no se llenó el cupo con otro lateral derecho. De todas maneras, cree que no debe ser determinante en el balance final para el rendimiento de Ecuador.

“Byron Castillo es un chico de muy buenas condiciones que jugó el 30 % de los partidos oficiales. El resto estuvo a cargo de Ángelo Preciado. Por ahí no habría tanta vuelta, el problema es que lo ideal es llevar a dos jugadores por puesto y no veo otro. Claro, habrá opciones como abrir a uno de los centrales en determinado momento o enviar a Xavier Arreaga si pasa algo con Preciado, pero hasta ahí”, inició.

El exseleccionado es frontal. “La lesión que tiene también influye. Claro, mucho más la situación legal que todavía no tiene la última palabra”.