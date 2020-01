Tambalea la unidad dirigencial

Cuando todo parecía que a la interna de Barcelona las cosas marchaban con normalidad, en las últimas horas se ha podido conocer que existe una disputa entre miembros del nuevo directorio, que llegó en diciembre pasado, cuando Carlos Alfaro Moreno ganó las elecciones amarillas.

Ramón Barredo, parte de esta directiva torera, reveló ayer que se siente marginado por el “grupo de Alfaro”, debido a que en los 35 días que lleva esta administración no lo han tomado en cuenta para la toma de decisiones y distintas reuniones.

“Supuestamente era parte de la Comisión Deportiva del club y no me han citado a ninguna reunión. No se están respetando las ideas del proyecto que les ofrecimos a los socios que nos eligieron, el grupo de Alejandro (Alfaro Moreno) no nos toma en cuenta para nada”, manifestó Barredo en una entrevista con Radio Caravana.

Barredo explicó poco después en Radio Súper K-800 que cuando se unió a la campaña de Alfaro (el año anterior tuvo la intención de participar por su cuenta en las elecciones toreras), quedó establecido de que su grupo se encargaría de las finanzas del club.

“Esta candidatura salió de dos grupos: uno dirigido por Alejandro y el otro por mí. Nuestro grupo manejaba la parte financiera y la de Alejandro la parte futbolística... Para que Barcelona tenga fútbol se deben arreglar cosas importantes y eso es lo financiero, todo debe ir de la mano. No hay pelea entre dirigentes, lo que no hay es un acuerdo”, acotó el directivo.

Por su parte Esteban Noboa, quien también formar parte del directorio canario, corroboró lo que indicó Barredo. Mediante su cuenta de Twitter, Noboa aseguró que sí se firmó un documento, en el cual se dejaba claro quiénes estarían a cargo de la institucionalización y saneamiento financiero, y excelencia deportiva e inferiores.

El directivo colgó el documento y en la parte de institucionalización y saneamiento financiero constan: Ramón Barredo, Carlos Bernitt, David Concha, Esteban Noboa, Xavier Salem, Xavier Santos, José Luis Valero, José Luis Carrión, Efrén Vélez, Rafael Verduga, Munir Massuh, Felipe Cabezas, Jaime Gonzenbach, Humberto Romero y Ricardo Gómez.

Mientras que en la parte deportiva aparecen los nombres de Carlos Alfaro Moreno, Aquiles Álvarez, Alfredo Parra, Xavier Salem, Walter Frei, Juan Emilio Kronfle y David Gavilánez.

Ante la polémica que “destapó” Barredo, el vicepresidente financiero de Barcelona, Xavier Salem, descartó de que existieran “dos bandos” en la directiva.

Salem dijo que hasta ahora todas las decisiones que ha tomado el directorio se han dado “de forma transparente” y aseguró sentirse preocupado, debido a que “se quiere desestabilizar” a la institución.

“A Barcelona se lo va a manejar de forma transparente, acá todo es público. La gente de las comisiones tiene conocimiento de lo que se maneja y hay cosas que se deben hacer puertas adentro. Lamentablemente hay gente que quiere desestabilizar desde adentro. Me sorprende escuchar lo que dice un directivo del club (Barredo). Estamos preparando un equipo para ser campeón y hoy la noticia es pelea de dirigentes. Eso es inadmisible”, finalizó.