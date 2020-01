Barcelona: Ramón Barredo dice sentirse excluido del grupo de Alfaro Moreno

Cuando todo parecía que a la interna de Barcelona las cosas marchaban con normalidad, en las últimas horas se ha podido conocer que existe una disputa entre miembros del nuevo directorio, que llegó en diciembre pasado, cuando Carlos Alfaro Moreno ganó las elecciones amarillas.

El "mejor momento" de Piñatares Leer más

Este lunes 6 de enero, Ramón Barredo, miembro del directorio del Ídolo, reveló que existe malestar por parte suya, debido a que “el grupo de Alfaro” lo ha excluido de varias reuniones y decisiones que se han estado tomando.

“Supuestamente yo era parte de la Comisión Deportiva del club y no me han citado a ninguna reunión. No se están respetando las ideas del proyecto que le ofrecimos a los socios que nos eligieron, el grupo de Alejandro (Alfaro Moreno) no nos toma en cuenta para nada“, manifestó Barredo en una entrevista con Radio Caravana.

Luego Barredo explicó en Radio Súper K800, que cuando se unió a la campaña de Alfaro, quedó establecido de que su grupo se encargaría de las finanzas del club. "Esta candidatura salió de dos grupos, uno dirigido por Alejandro y el otro por mí. Nuestro grupo manejaba la parte financiera y la de Alejandro manejaba la parte futbolística... Para que Barcelona tenga fútbol se debe arreglar cosas importantes y eso es lo financiero, todo debe ir de la mano. No hay pelea entre dirigentes lo que no hay es un acuerdo", dijo el directivo.

Martínez palpa la "grandeza" del Ídolo Leer más

Xavier Salem, vicepresidente financiero canario, respondió a las declaraciones de Barredo y además descartó de que existieran “dos bandos” en la directiva.

“Un poco sorprendido de escuchar que hay dos grupos. Yo siempre he pensado que Barcelona tenía una sola dirigencia, un solo grupo. Tengo la certeza de que todas las condiciones que se establecieron fueron electas por el directorio, no por una persona”, dijo el directivo amarillo en Radio Caravana.

Salem acotó que hasta ahora, todas las decisiones que se ha tomado el directorio se han dado “de forma transparente” y aseguró sentirse preocupado, debido a que “se quiere desestabilizar” a Barcelona.

“A Barcelona se lo va a manejar de forma transparente, acá todo es público. La gente de las comisiones tienen conocimiento de lo que se está manejando hay cosas que se deben hacer puertas adentro. Lamentablemente hay gente que quiere desestabilizar a Barcelona desde adentro. Me sorprende escuchar lo que dice un directivo del club (Ramón Barredo). Estamos preparando un equipo para ser campeón y hoy la noticia es pelea de dirigentes. Eso es inadmisible”, finalizó Salem.