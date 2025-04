Tamara Salazar fija su regreso a las pesas en los Juegos Bolivarianos

El rostro sonriente y el recibimiento amigable de Tamara Salazar denotan que hay buenas noticias. La halterista ecuatoriana, quien se colgó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se quedó fuera de París 2024 por una lesión lumbar en la espalda. De eso ya está recuperada, aunque reconoce que fue difícil recuperarse de ese golpe anímico.

Todo se dio durante los pasado Juegos Panamericanos en Santiago de Chille 2024; la levantadora de pesas nacida en Carchi, hace 27 años, sintió molestias en la columna mientras calentaba para participar en la categoría de los 81 kilogramos. Y no pudo más. Paró.

Hoy, pasada la frustración, Salazar le cuenta a EXPRESO el duro momento y su rehabilitación. “Creo que este año empezamos con pie derecho porque estamos avanzando bien en la recuperación y esperando con voluntad de Dios que ya podamos competir en los Juegos Bolivarianos (del 22 de noviembre al 7 de diciembre)”, detalló.

En el peor de los casos, la medallista de plata en Tokio 2020 +1 estará regresando los primeros días de 2026. “Sea cuando me toque pararme en la plataforma volveré con todo... me siento muy bien, creo que la columna está respondiendo de la mejor manera con la bendición de Dios”, manifestó.

Sobre su clasificación a Juegos Olímpicos

Neisi y Tamara en una foto a su llegada de los Olímpicos de Pekín con las medallas ganadas. Tamara fue plata en 87 kg y Dajomes oro en 76 kg. Hoy ambas luchan en 81 kg. Archivo

A mediados de este año la Federación Internacional de Halterofilia (IWF, por sus siglas en inglés) decidirá recién las categorías de pesos en las que los levantadores competirán para clasificar a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Es aquí donde Salazar espera no volverse a emparejarse en la misma división que su compatriota Neisi Dajomes, no porque no pueda competir con ella, sino “porque es el deporte ecuatoriano el que pierde al no tener a una de las dos en los JJOO”, mencionó.

Y es que en Tokio 2020 ambas ganaron medallas: Neisi oro en los 76 kilogramos, mientras que Tamara plata en los 87 kg. Sin embargo, para París 2024, la IWF cambió las categorías, algo que hizo que las dos se enfrenten por un cupo en los 81 kg.

Con ese escenario, sumado a las dolencias en la columna de Tamara, impidieron que la carchense continúe en carrera por la clasificación; de ahí que Neisi se quedó con el cupo para los Olímpicos, donde finalmente obtuvo la presea de bronce.

La rivalidad con Neisi es solo en las plataformas

La pesista en una de sus prácticas regulares. Archivo

Tras ese episodio, mucho se comentó sobre la relación de Neisi y Tamara por estar en la misma categoría y pelear por un mismo cupo, pero eso quedó descartado. Incluso hace una semana se las vio juntas en la celebración del aniversario 101 de la Concentración Deportiva de Pichincha.

Al ser preguntada en qué categoría preferiría quedarse, Salazar dijo abiertamente que en los 81 kg. “Es una categoría en la que me he sentido bien, pero si toca una más abajo o más arriba, pues nos tocará adaptarnos”, sostuvo tajante.

Añadió que aceptarán la decisión final que tome la Federación. “Si nos mantenemos en los 81 kg o cambiamos, no varía; nos estamos preparando para luchar por estar en Los Ángeles 2028 y buscar una nueva medalla”, acotó.

Por lo pronto, Tamara seguirá trabajando en su rehabilitación y espera estar en los Juegos Bolivarianos de Lima y Ayacucho (Perú), entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre. De no ser así, encarará el 2026 completamente recuperada.

