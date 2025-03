La tabla de posiciones de Eliminatorias tras el empate de Bolivia ante Uruguay

La selección boliviana no logró hacer valer su localía en el Estadio Hernando Siles y empató 0-0 ante Uruguay, en un partido crucial de la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Este resultado deja a Bolivia con 14 puntos, manteniéndose en la séptima posición, que otorga el repechaje para la Copa del Mundo 2026.

Bolivia no hizo respetar su casa

El equipo dirigido por Óscar Villegas no pudo superar la estrategia defensiva planteada por Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay. La "Celeste" sumó un punto valioso en la altura de La Paz, alcanzando las 21 unidades y consolidándose en el cuarto lugar de la tabla.

El empate deja a Bolivia en una posición vulnerable, ya que podría perder su lugar en el repechaje si Venezuela logra vencer a Perú en el partido que se jugará mas tarde.

Panorama de la fecha

La jornada 14 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 aún tiene partidos pendientes: Venezuela vs Perú, Chile vs Ecuador, Argentina vs Brasil y Colombia vs Paraguay.

La selección boliviana deberá esperar los resultados de los demás partidos para conocer su posición final en la tabla y evaluar sus posibilidades de clasificar al Mundial 2026.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias

