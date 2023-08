Jorge Pinos es el arquero de Mushuc Runa, llegó este año con un objetivo: lograr que el Ponchito vuelva a un torneo internacional. Al inicio de la cuarta fecha de la LigaPro, llega como el puntero y sin recibir goles, pero este sábado 26 de agosto tendrá que enfrentar a un Barcelona que arriba al Bellavista de Ambato con la misión de sacarle puntos.

Pinos, quien fue campeón de la Copa Sudamericana 2019 con Independiente del Valle, sabe que este partido es clave. Para el golero, que lleva tatuada en su pierna el trofeo continental, la misión es ganar un juego muy especial ante los canarios.

- ¿Mushuc Runa en tres partidos se convirtió en la sorpresa de la segunda etapa?

- Estamos contentos con la segunda etapa, concentrados al máximo y queremos pelear una final. Hemos cambiado el chip de la primera y tratamos de seguir en los primeros lugares para lograr el sueño de jugar ante Independiente la final.

- ¿Pinos tiene tatuada la Copa Sudamericana, ahora va por otro tatuaje con algún hecho histórico con el Ponchito?

- Sí, sueño haciéndome un tatuaje de LigaPro, una Libertadores con Mushuc Runa, quiero volver a tatuarme una copa y seguir creciendo.

- En la para del torneo se hablaba de Barcelona, Liga de Quito, Independiente del Valle y en la cuarta fecha todos hablan de Mushuc Runa.

- Había escuchado que le daban favoritos a Barcelona, Emelec, Liga de Quito para los torneos internacionales, no nos tomaban en cuenta, pero eso es bueno, que sigan así y mientras hacemos nuestro trabajo y nivel de la segunda etapa se darán cuenta que Mushuc Runa está para cosas grandes.

- Independiente ya perdió ante ustedes, ahora viene otro grande como Barcelona.

- Estamos motivados desde la primera fecha y queremos hacer algo grande por nuestra familia, la hinchada, la dirigencia y seguir así. Estamos muy concentrados. Sabemos lo que es Barcelona, pero haremos valer la localía y que los puntos se queden en casa.

- Con equipos de altura siempre le ha ido bien.

- He tenido excelentes años, mi nivel se ha mantenido, es mi regreso a la Sierra y ha sido buenísimo.

- ¿Qué tan complicado es tener a Luis Chango como dirigente?

Es un buen dirigente, no es fregado, hasta nos hacemos bromas y he jugado partidos de ecuavóley que los empatamos y decidimos no terminarlos por la lluvia. Con él se puede hablar de todo y siempre está motivándonos.

- ¿Quién está más contento con la buena campaña de Mushuc Runa, el presidente Chango o los jugadores?

- Todos estamos ilusionados y concentrados, la idea es una sola, jugar una final contra Independiente, esa es la única meta que nos dará participación internacional. Eso queremos.

- ¿Te imaginas una final con Independiente?

- Sí, me lo imagino siendo finalista y para eso estamos trabajando, es un logro que le hace falta a Mushuc Runa, lo merecemos, por muchas cosas, por lo bien que se maneja la dirigencia, por la hinchada y este buen grupo de jugadores.

- ¿Cómo te ha ido en los juegos ante Barcelona?

- Bien, una sola vez me fue mal cuando estaba Independiente, un mal pase e hicieron gol, pero luego nos tomamos la revancha y le ganamos en Libertadores. Con 9 de Octubre también he triunfado, en general me ha ido bien.

- ¿El DT Renato Salas quería jugar en Echaleche?

- También yo, porque es nuestra casa, deberíamos jugar en Echaleche, que todos los equipos jueguen allá, para que sientan lo que es estar en casa de Mushuc Runa.

- Le va bien al profesor Renato, ¿qué tiene a su favor?

- Las ganas y la motivación son fundamentales, podemos decir que ese es el plus que nos ayuda en la segunda etapa.

- ¿Qué ofrece ante Barcelona?

- Que el arco quede en cero y llegar al quinto partido sin goles, esa es mi meta. Además, voy en busca del récord en cero anotaciones.

- ¿Qué le dice la familia?

- Es el pilar de mi carrera, pide que no me hagan goles y les digo que quiero romper el récord de Jacinto Espinoza de ocho partidos sin recibir goles, espero conseguir eso.

- ¿Es cierta la historia de que saliste de trabajar del circo para ser campeón de la Copa Sudamericana?

- Mucha gente se me acerca y dice que mi historia los ha inspirado, eso me sirve de motivación.

