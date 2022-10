A sus 24 años, Luis Segovia, defensa de Independiente del Valle, ha ganado una liga ecuatoriana (2021) y dos Copas Sudamericanas. En la reciente final del torneo, los rayados vencieron 2-0 a Sao Paulo. Segovia contó a EXPRESO que para celebrar el bicampeonato en la Sudamericana con su pareja, Francys Muriel, se metieron al jacuzzi de su casa y brindaron con una botella de champán.

Champions League: Messi no fue convocado para el partido contra el Benfica Leer más

¿Cómo celebró el trofeo?

Con orgullo y alegría, porque en el fútbol no hay muchos jugadores y equipos que han logrado un bicampeonato. A mi corta edad puedo decir que ya tengo dos trofeos. En mi casa, en compañía de mi pareja nos metimos al jacuzzi y nos tomamos una botella de champán. Me merecía esa celebración (entre risas). Aparte estoy en el mes de mi cumpleaños. El trofeo fue mi regalo, aunque todavía falta ganar la Copa Ecuador y LigaPro.

¿Se sintió nervioso en la final?

Pensaba que iba a ser diferente, creí que con la experiencia que he ganado, siendo seleccionado de Ecuador y jugando finales, no tendría nervios. La noche anterior no podía dormir y me ponía a pensar en las jugadas y cómo iba a marcar a los delanteros de Sao Paulo. Incluso, antes de entrar al partido los nervios estaban a tope, pero una vez que empezó el juego se fueron.

¿Qué hizo para distraerse?

Fue complicado, me pasé viendo videos de cómo jugaban Alisson y Jonathan Calleri (ambos son atacantes). Quería saber desde dónde centraban o pateaban. Me puse a analizar mucho al rival. Saber a detalle lo que hacen los rivales marca mucho la diferencia.

¿Hubo algún momento difícil?

En el inicio del segundo tiempo se nos vino con todo Sao Paulo. Nosotros ya lo sabíamos y lo conversamos en el descanso. No podíamos salir ni jugar con la pelota en el piso y eso fue porque nos presionaron. Hasta tuvieron dos chances claras.

¿En qué momento sintió que ya tenían asegurado el trofeo?

Unos veinte segundos antes de que termine el partido hubo una falta. En ese momento me miré con Mateo Carabajal, nos acercamos, nos abrazamos y nos dijimos que el objetivo ya estaba. Ya una vez que terminó el partido lo único que pude hacer es llorar y gritar.

A Melgar le anotó un golazo de larga distancia. ¿Esa es su mayor virtud?

Primero que nada, me gusta lanzarme al ataque y todos los días practico el disparo, a veces hasta lo hago solo. Diría que no es casualidad porque he venido marcando goles iguales. Fue un bonito gol que quedará para la historia. Ese gol me emocionó tanto que lo sigo viendo, me sale por todos lados.

En sus inicios era atacante, ¿por qué no siguió en esa posición?

Antes jugaba como carrilero, volante y extremo por izquierda. Cuando me ascendieron al primer equipo de El Nacional, el puesto de lateral izquierdo era de Aníbal Chalá. Fui consciente y me di cuenta de que iba a tener que esperar para jugar. Por eso decidí jugar como central. Me vieron buen porte, buena salida, solo me faltaba ganar contextura.

¿Cómo se dio su llegada a Independiente del Valle?

Se me terminó mi contrato con El Nacional. Mi intención era seguir con ellos, pero hubo detalles dirigenciales que no me gustaron. Llegó Independiente con un proyecto ambicioso y me convenció. Fue la mejor decisión que pude tomar.

¿Le costó entrar en la tónica del equipo?

Sí, los tres primeros meses ni jugaba. Tenían otro ritmo de juego, otro estilo más rápido y los chicos tenían un muy buen pie; pero no me quedaba atrás y con mi trabajo pude ganarme la titularidad. Efrén Mera me ayudó mucho a integrarme. Muchos años fuimos compañeros de cuarto.

¿Su futuro está en Independiente del Valle?

Mi contrato termina en diciembre. Ya hablé con la dirigente, con Santiago Morales y mis representantes. Mis intenciones son crecer, mejorar, porque siento que mi techo todavía es alto y, quizás, para mejorar tenga que buscar una liga más competitiva. Eso es a lo que estoy apostando para el otro año. Hay equipos interesados, pero no hay nada concreto. Todavía quiero enfocarme en terminar la temporada y ganar los dos trofeos que quedan. La idea es tratar de ir a Europa, pero el mercado europeo en enero es complejo, no se buscan muchos defensas. Aunque si no se da ese caso, me quedaría acá en América.