Sudamericana: Emelec se juega un duelo de vida o muerte ante Sporting Cristal

Llamativo. Así es el premio que Emelec se jugará el 19 de julio (19:00) en el estadio Capwell ante Sporting Cristal de Perú, por la Copa Sudamericana.

Y es que el ganador de esta llave (los azules en la ida se impusieron 1-0) no solo que se quedará con el pase a los octavos de final de este torneo Conmebol, sino que además se embolsarán 550 mil dólares.

Esta cifra se suma al medio millón de dólares que ya se metieron ambos elencos, al clasificar al repechaje de los octavos de final. Es decir, el vencedor se llevará $1’050.000 en apenas dos partidos.

Por ello los millonario se encuentran más que motivados en doblegar al cuadro cervcero, ya que ese billete le servirá para hacer olvidar el mal momento que atraviesan en el torneo local.

“Hay optimismo, pero también mucha responsabilidad. No está cerrada la serie, tenemos que trabajarla ante un rival que es grande, sólido, que tiene mucha jerarquía... Vamos a hacer todo para mantener la ventaja que tenemos”, afirmó Hernán Torres, estratega azul.

El DT colombiano, quien ante los peruanos sumó su segundo triunfo desde que asumió las riendas del elenco eléctrico (12 de junio ante Gualaceo), no descartó volver a utilizar el mismo planteamiento para el juego de vuelta.

“El equipo jugó de una forma inteligente en Perú. Hay gente que no le gustó como jugó el equipo (ante Cristal), esto es fútbol, pero trataremos de formar una figura que nos lleve a resultados positivos”.

Por otro lado, pese a que Torres descartó que la ausencia de Bryan Angulo, en el juego de la semana pasada, en Lima, se haya dado por algún acto de indisciplina, el delantero nacional sigue en duda para medir a los peruanos.

“El jugador no entrenó el lunes pasado por una infección estomacal. Se deshidrató totalmente y no alcanzó a recuperarse para viajar. Ya está entrenando, está recuperado, pero todavía no decidimos (si estará o no en este duelo)”.