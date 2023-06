Stefanie Perdomo y un boleto muy esperado

En agosto de 2022, Stefanie Perdomo no pudo asistir al Campeonato Panamericano de Canotaje de Velocidad en Canadá por problemas con la entrega de la visa. El evento otorgaba las plazas a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y la tricolor no pudo pelear por el suyo en su prueba el K1 200.

No obstante, en mayo de 2023 se abrió la última oportunidad para clasificar en el Panamericano Juvenil y Sub-23 que se disputó en la sede para los Juegos, Concepción, Chile. Allí alcanzó la medalla de oro.

“Fui con bastante presión, ya que no pude ir a Canadá porque no nos dieron la visa a tiempo. En este clasificatorio había solamente un cupo, tenía que quedar primera o primera, y las chicas con las que peleé las medallas en los Juegos Odesur, también estaban ahí, entonces la posibilidad era para cualquiera, una falla, un error en la palada o el viento era perderla”, contó.

La preparación que tuvo Stefy por tres meses en una base de entrenamiento en Argentina junto a las seleccionadas de ese país le brindó la confianza necesaria para alcanzar el objetivo. “Ellas tienen bastante nivel, mejoré montón y me sentía confiada, así que feliz porque me sentí todo el tiempo bien, a pesar de que el clima no estuvo muy bueno en Concepción, pero muy contenta porque pude clasificarme y ahora prepararme para los Juegos Panamericanos”, analizó.

Stefy ganó la medalla de bronce en los Juegos Bolivarianos de Valledupar. CORTESÍA

En el presente ciclo olímpico, Perdomo ya suma bronce en los Juegos Bolivarianos de Valledupar y plata en los Juegos Suramericanos de Asunción. “Me había preparado mucho para los Bolivarianos, era una medalla de oro segura, pero semanas antes me lesioné. Fui a los Odesur ya recuperada totalmente, pero cuando uno pierde el entrenamiento antes es complicado. Me esforcé bastante y gané la medalla de plata y fue como una emoción volver a la confianza otra vez después de una lesión”, detalló.

Santiago 2023 representará sus cuartos Juegos Panamericanos, tras las actuaciones en Guadalajara 2011, Toronto 2015 y Lima 2019. En esta última la kayakista de 32 años entró a la final y terminó en quinta posición.

“En cada uno de los Juegos Panamericanos que he tenido he ido subiendo un escalón, así que la expectativa es alta, ya que es parte de un sueño para llegar a los Juegos Olímpicos”, sentenció Perdomo.