Mundial de Clubes 2025: estos son los partidos de octavos de final

El Mundial de CLubes 2025 ya tiene definidos los duelos de octavos de final, tras finalizar la fase de grupos. Los partidos serán disputados entre el 28 de junio al 1 de julio, para decidir que equipos se enfretarán en los cuartos de final del torneo.

El mundial comenzó con 32 equipos participantes de los cinco continentes. Sin embargo, varios se quedaron afuera en la fase de grupos. Clubes pertencientes a México, Marruecos, Corea del Sur, Argentina, Europa, y Egipto no lograron avanzar a los octavos de final. Entre las ausencias más sorpendentes están el Atlético de Madrid, River Plate y Boca Juniors.

Duelos entre continentes: Libertadores vs Champions

La primera jornada de la ronda de 16 clubes comenzará con dos duelos entretenidos que seguramente tendrán varios momentos de tensión. El primer encuentro será entre dos campeones de Copa Libertadores y compatriotas: Palmeiras enfrentará a Botafogo, con un clásico brasileño, y solo habrá un ganador que pasará a los cuartos de final. Por otro lado, en la tarde habrá un duelo entre europeos, Benfica deberá enfrentarse al Chelsea.

El domingo 29 de junio se dará uno de los duelos más esperados: PSG vs Inter Miami, partido en el que Lionel Messi se reencontrará con su exequipo, ahora jugando para el club estadounidense. Si bien el PSG es el favorito por ser campeón de Champions League, Inter no se queda atrás tras sorprender al eliminar a Porto en la fase de grupos.

Por la tarde del mismo día, Flamengo se enfretará con Bayern Múnich, en un duelo bastante peleado. El equipo brasileño, que tuvo un buen rendimiento en la primera fase, tendrá que enfrentarse al gigante alemán que viene de perder ante Benfica. Además, será el primer duelo entre un gigante europeo y uno sudamericano.

Manchester City deberá jugar con Al-Hilal el 30 de junio. El equipo de Guardiola es el favorito de este encuentro, tras golear a la Juventus en el último partido de la fase previa, y el equipo saudí espera tener una buen defensa para resistir ante el club inglés. En la tarde habrá otro duelo entre un club sudamericano y uno europeo, Inter de Milán vs Fluminense, partido que promete entretenimiento seguro.

Por último, el 1 de julio, los octavos de final se cerrarán con dos partidos decisivos: Real Madrid vs Juventus y Borussia Dortmund vs Monterrey. En el primer partido, los merenguen siguen invictos, mientras que la Juventus viene de una derrota por goleada del City. El otro duelo tiene a los alemanes como favoritos, pero el club mexicano no se la dejará tan fácil y aspira en llegar a la siguiente fase.

Así se jugarán los Octavos de Final del Mundial de Clubes. 📝#FIFACWC pic.twitter.com/DC38oZWGJ5 — Mundial de Clubes FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 27, 2025

Todos los encuentros del Mundial de Clubes 2025 se transmitirán a través de DirecTV Sports y su plataforma streaming DGO.

