Simeone: "Es el partido más flojo desde que estoy en el Atlético"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó tras la derrota de este sábado 16 de septiembre contra el Valencia (3-0) que "es el partido más flojo" desde su llegada al club.

LigaPro: Barcelona recibe a Liga de Quito; Emelec centra su atención en El Nacional Leer más

"He visto lo que vieron todos lo que vieron el partido, el Valencia fue superior, no jugamos el partido que queríamos. Hay que felicitar al rival porque hizo un gran partido: supo no dejarnos pensar, jugar bien el contraataque…", dijo Simeone ante los medios.

El técnico rojiblanco dijo que no está enfadado, sino tranquilo, porque "sé el equipo que tenemos, los futbolistas y el grupo, pero hay que aceptar cuando se hace un partido malo porque es la mejor forma de crecer".

"El rival fue mejor que nosotros, felicitarlo, no hay mucho más que decir. No me llamó la atención nada del Valencia, sabíamos que corren bien al espacio, juegan con el portero para estirar, fueron más intensos, ganaron los duelos, pudieron triangular en las zonas más peligrosas y fueron más contundentes", finalizó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!