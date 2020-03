El exdirigente deportivo, empresario, periodista e ilustre colaborador de la columna hípica de Diario EXPRESO, Silvio Antonio Devoto Passano, dejó de existir la mañana de este lunes 30 de marzo, a la edad de 82 años, luego de una larga batalla de dolencias cardíacas que finalmente le ganaron la partida.

Quienes llegaron a conocerlo de cerca y a quienes sirvió por su apostolado con el deporte, mostraron su pesar por la gran pérdida que genera al acontecer deportivo nacional.

Presidente de Barcelona Sporting Club en 1974, miembro del Tribunal Electoral del mismo club para las elecciones de 2015, así como vicepresidente de la Asociación de Fútbol del Guayas (Asoguayas), comerciante y periodista hípico, Devoto cumplió con múltiples facetas, de ahí que pasará a la posteridad como una de las personas mas lustradas en el acontecer nacional.

Guayaquileño de padres italianos, nacido el 20 de mayo de 1937, don Silvio repitió siempre que disfrutaba de la vida al máximo y que siempre tenía metas por realizar, de ahí que cuando cumplió 75 años escribió: "Cumplo 75 años, y sigo soñando; el día que deje de hacerlo estaré muerto".

Personajes importantes del deporte, políticos y amantes de su gran pasión, la hípica, llenaron las redes sociales con mensajes de apoyo a sus familiares y exteriorizaron el gran vacío que deja.

Mi más sentido pésame a los familiares y amigos de Don Silvio Devoto Passano Ex Presidente de Barcelona Sporting Club. Gran dirigente y extraordinario ser humano. Paz en su tumba. — José F. Cevallos (@panchocevallosv) March 30, 2020

"Que lástima. Ha fallecido mi gran amigo y excelente ser humano Silvio Devoto. Siempre amigo sincero e ícono forjador de la dulcería Devoto, inolvidable. Paz en su tumba y mi mas sentido pésame a su familia", escribió en su cuenta Twitter el expresidente de la república y extitular de Barcelona, Abdalá Bucaram Ortíz.

Por su parte, Alfonso Harb, replicó: Qué dolor, ha muerto el ex Pdte de BSC y mi queridísimo amigo Silvio Devoto Passano. Un hombre entregado a la causa amarilla toda su vida. Hípico, empresario repostero, UN SEÑOR. Dicen que no fue COVID, sino de infarto. Gran amigo de mi padre me permitió ser mascota del equipo en 1973", rememoró El Pocho.