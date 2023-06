El técnico italiano Sergio Scariolo confirmó que continuará al frente del Virtus Bolonia, tarea que compagina con la de seleccionador español, y reconoció que durante la temporada los Toronto Raptors, de la NBA, mostraron interés en contratarlo.

Wimbledon: Alcaraz prepara la 'maquina' Leer más

“No creo que sea necesario confirmar mi presencia porque todavía tengo un año más de contrato, que es lo que cuenta. El interés de los Raptors coincidió con el mejor rendimiento de la temporada y de él era consciente el Virtus, al que tengo que agradecer que no me haya puesto trabas. Evidentemente, si hubiera prosperado hubiera pedido que me ayudaran a salir, porque es una oportunidad única para cualquier entrenador europeo”, explicó.

“Otros equipos también han apreciado mi trabajo, eso es algo que te puede gustar, pero hasta que no se traduce en una conversación que cuando tienes contrato no se puede dar, y no se ha dado, es algo más para los periodistas”, señaló en rueda de prensa.

Asimismo, habló sobre una oferta de renovación por parte del Virtus Bolonia: “Hace un par de meses el señor (Massimo) Zanetti (propietario del club) me preguntó por mi disponibilidad para ampliar mi etapa en el Virtus. Le comenté que esa disponibilidad existía y existe. En estos días reflexionando sobre el nuevo escenario económico en el que el club tendrá que moverse, di instrucciones a mis representantes para que también estuvieran dispuestos a hacer un cierto sacrificio sobre la indemnización ya pactada y formalizada para el contrato del año que viene, por si surgía la idea de la prórroga”, dijo.

“Si no llega, nadie debe tener dudas sobre mi compromiso y el de mi equipo en esta última temporada de mi contrato, porque creo que soy una persona profesional y reputada”, añadió.