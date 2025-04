Segundo Castillo y Miguel Borja: ¿Qué pasó entre ellos y qué se dijeron?

Todo lo que haga Segundo Castillo entrenador de Barcelona SC, va a traer atención y es por eso que las cámaras estaban atentas a la salida del vestuario en el partido contra River Plate por la Copa Libertadores, en el estadio Más Monumental. Castillo iba a ser tendencia otra vez.

En ese momento, Castillo hizo su aparición con un elegante traje rosa. Sin embargo, lo que sucedió antes de que el equipo saliera al campo dejó a todos sorprendidos y llenos de dudas.

En encuentro entre Segundo Castillo y el colombiano Miguel Borja

El delantero colombiano Miguel Borja se acercó a Castillo, claramente impresionado por su atuendo. Durante unos segundos, se detuvo para comentarle algo al entrenador, cubriéndose la boca con la mano mientras observaba su traje. Ambos compartieron una sonrisa cómplice en ese breve encuentro.

Los aficionados ya saben lo que le dijo Borja a Castillo

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en especular sobre lo que Borja podría haber dicho. Entre los comentarios más populares están: "¡Qué hermoso hombre de chocolate!", "Calle, pero elegante", "¡Qué elegancia la de Francia!", "Así me quiero vestir cuando me case", "Profe, ¿me lo prestas?" y "¡Préstame ese traje para la fiesta del sábado!".

Con cada aparición, Segundo Castillo continúa dejando huella con sus llamativos trajes, sumando aún más anécdotas a su historia en el fútbol.

