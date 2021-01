Segundo Castillo lleva su alegría a otro nivel

Usar 'kandora' (vestimenta típica de los árabes), recibir afectuosamente en el estadio Monumental a un aficionado de Barcelona el día que cumplía 100 años de edad, o ponerse un disfraz de mujer para participar en un concurso de belleza junto a su familia y así sobrellevar el aislamiento durante la pandemia son cosas típicas en Segundo Alejandro Castillo, quien anunció su retiro como futbolista para meterse de lleno en otro campo que lo apasiona mucho, la dirección técnica.

El Mortero, como se lo conoce por su potente disparo, será asistente de Fabián Bustos en el Ídolo, situación que no es nueva para él. “Esta posibilidad estaba presente desde que el profesor (Guillermo) Almada dirigía, pero continuamos jugando y por eso ahora se me presenta este reto”, reveló ayer en radio Huancavilca.

Segundo Castillo era, junto a Antonio Valencia, el último integrante de la selección mundialista (Alemania 2006) que se mantenía en actividad. Archivo

El esmeraldeño de 38 años, quien en 2020 militó en Guayaquil City, reconoce lo duro que resultó tomar la decisión de cerrar una etapa “tan maravillosa”, que se inició en 1998, cuando formó parte de Espoli.

“Nunca es fácil el retiro. Son muchos recuerdos que me traen veinte años de carrera, pero ahora me preparo para otra faceta”, comentó.

Este año se puso un disfraz de mujer para diverrtir a su familia durante la pandemia. Archivo

Su adiós marca un aspecto importante en el balompié nacional, ya que él y Antonio Valencia eran los únicos integrantes del equipo que representó a Ecuador en el Mundial de Alemania 2006.

Giovanny Espinoza, Iván Hurtado, Christian Mora, Carlos Tenorio, Edwin Tenorio, Agustín Delgado, Neicer Reasco, Ulises De la Cruz e Iván Kaviedes, quienes también brindaron su aporte al denominado Tractor Amarillo, se alejaron antes de las canchas.

La hoja de vida del Mortero es digna de resaltar. Adrián Peñaherrera

Siempre orgulloso de su raza y con la sonrisa a flor de labios, Castillo se caracteriza por su trato amable. Nunca niega un saludo, una entrevista, una foto o un autógrafo y disfruta contando las anécdotas acumuladas durante su larga trayectoria. “En un aeropuerto nos piden los pasaportes (a los integrantes de la selección ecuatoriana) y uno de los controladores me queda mirando y me pregunta ‘¿Ecuador o senegalés?’ y yo le digo Ecuador, pero él no me creía e insistió ‘¿seguro?’... José Luis Perlaza se cagaba de la risa”.

No tuvo problemas con utilizar ropa árabe cuando militó en el Al-Hilal. Archivo

Esa chispa ahora la utilizará para apoyar a Bustos, quien tiene una buena relación con los futbolistas -él también lo fue-, pero nunca estará de más el trato cordial que personas como Segundo Castillo pueden garantizar.