Segundo Castillo: esto debe mejorar el técnico, según exjugadores de Barcelona SC

Barcelona gana, sí, pero su juego no termina de convencer. Pese a mantenerse invicto en los cuatro partidos disputados en la presente temporada hasta la fecha (dos por la LigaPro y dos por la Copa Libertadores), su desempeño deja dudas.

Jorge Guzmán, el ingeniero que asume la Presidencia de Emelec: Retos y planes Leer más

La falta de contundencia en el ataque y los errores defensivos siguen generando frustración entre los hinchas, que ven cómo el equipo sufre más de lo esperado en cada encuentro.

Y es que las victorias han sido por la mínima diferencia: En LigaPro, un ajustado 3-2 ante Manta en Manabí y un 1-0 contra Mushuc Runa en el Monumental. Ya en la Copa Libertadores, superó 1-0 a El Nacional en Quito, pero el empate 1-1 en la vuelta dejó un sabor amargo.

(Le puede interesar: Barcelona SC: Rival y fechas confirmadas para sus partidos en Copa Libertadores)

Este último resultado, registrado la noche del miércoles 26 de febrero, encendió aún más las alarmas entre los seguidores toreros, porque esperan un mejor desempeño. Sin embargo, el funcionamiento del equipo los hizo preocupar y a muchos casi les da un ‘infarto’ de ver como pudieron ser remontados.

Consultados por EXPRESO, Ermen ‘La Pantera’ Benítez y Carlos ‘El Loco’ Hidalgo, ambos exfutbolistas, piden paciencia a la hinchada, que exige ver un juego dominante desde la tenencia y efectividad, como ya lo demostró el DT Castillo en la recta final de la LigaPro 2024.

Para Benítez, Castillo necesita más partidos de adaptación para consolidar su idea de juego en Barcelona. “Le va a costar dos o tres partidos más. Está ganando y los resultados lo respaldan, pero quizá su equipo aún no juega como la hinchada espera. Barcelona siempre ha hecho sufrir a sus seguidores antes de alcanzar los resultados. Estamos viendo algo similar a lo de años atrás como ya pasó con Fabián Bustos”.

¡ESTAMOS EN FASE 3! ⚽️👊



Con gol de Octavio Rivero, eliminamos a El Nacional y jugaremos la Fase 3 🏆⚽️#ConmebolLibertadores #BarcelonaSomosTodos pic.twitter.com/HfMiRhyWjc — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) February 27, 2025

El exdelantero amarillo entre 1991 y 1992, destacó que a diferencia del 2024, cuando Castillo heredó el plantel del argentino Ariel Holan, esta temporada ha trabajado desde cero, aunque manteniendo la base del equipo.

Jugadores clave como el defensa Álex Rangel, el volante Leonai Souza y los atacantes Janner Corozo y Octavio Rivero continúan en el plantel.

“Ahora Castillo tiene la total responsabilidad como técnico. Es quien decide a quién alinear y a quién no. En 2024 le entregaron un equipo ya conformado; en cambio, ahora debe tomar decisiones claves para el funcionamiento del plantel, tanto por el bienestar de Barcelona como por su propio futuro profesional”.

Mejoras ante Corinthians

La celebración de Octavio Rivero en el empate de Barcelona SC. Miguel Canales

Carlos ‘Loco’ Hidalgo coincidió con Benítez y analizó los aspectos que Barcelona debe mejorar previo a la llave copera ante Corinthians, cuyo partido de ida se jugará el miércoles 5 de marzo en el estadio Monumental de Guayaquil.

Libertad vs. Barcelona: Cuándo y dónde ver el partido de LigaPro 2025 Leer más

“Va a ser un plantel que va a depender mucho de la emoción de los jugadores y del entrenador. Barcelona necesita ser más contundente, preciso, con poder ofensivo y, obviamente, tratar de hacer una mayor cantidad de goles”, señaló Hidalgo, quien militó en el club entre 2008 y 2009.

El exvolante también resaltó que Castillo está logrando definir su once titular y cuenta con jugadores en el banco capaces de marcar la diferencia. Sin embargo, consideró que el equipo aún necesita reforzarse para competir con mayor jerarquía en la Copa Libertadores.

“Será complicado esta tercera llave de Libertadores. Creo que Barcelona no está deslotado pero sí tiene un plantel para dar pelea en el campeonato ecuatoriano de fútbol”.

Por su parte, Benítez enfatizó que la tranquilidad será clave para los delanteros Janner Corozo y Octavio Rivero en la definición frente al arco rival.

“Deben asegurar los goles y no caer en la desesperación. No olvidemos que Barcelona siempre ha sacado buenos resultados en Brasil. Creo que esta vez no será la excepción, pero primero hay que ganar en casa”, subrayó.

Respecto a la baja de Mario Pineida, quien fue expulsado en el partido ante El Nacional, los exjugadores coincidieron en que su ausencia se sentirá por su liderazgo en el grupo. Sin embargo, confiaron en que Castillo encontrará alternativas para cubrir su puesto con jugadores rápidos como Bryan Carabalí o Gustavo Vallecilla.

Barcelona se entrenó ayer en las canchas alternas del estadio Monumental pensando en Libertad de Loja, rival que medirá mañana a las 19:00 por la tercera jornada de la LigaPro.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!