Sebastián Rodríguez: "El grupo salió confiado, sin humildad y no demostró actitud"

Rodríguez no ocultó su molestia por la eliminación de Copa Sudamericana.

La parcialidad azul sigue golpeada luego de la sorpresiva eliminación de Emelec en la fase de grupos de Copa Sudamericana. Los millonarios dependían de ellos para clasificar, pero Talleres lo goleó 1-4 y los despidió del torneo internacional. El capitán azul, Sebastián Rodríguez, se manifestó al respecto.

"Una derrota muy dura, las conclusiones que sacamos fueron que tenemos que entrar con mayor humildad a los partidos, nada está ganado en el fútbol, el otro día lo demostramos con el primer tiempo que hicimos. Más allá, trabajar con el dolor para que eso sirva para el domingo, sacar el orgullos propio y salir a ganar el partido para seguir primeros en el campeonato y ganar la etapa", inició explicando.

"Una de las conclusiones, que hay muchas, pero una que saco como capitán es que el grupo salió confiado, sin humildad, no demostró actitud algo que no se puede negociar en este equipo, y eso nos pasó factura con ese 0-3. En el segundo tiempo intentamos mejorar, pero en lo internacional ya es tarde y ya no te da", agregó.

El charrúa reveló que habló con sus compañeros luego de la eliminación y que les pidió levantar la cabeza, sobre todo porque LigaPro aún depende de ellos.

"Hablé como capitán de inmediato porque no era de esos partidos que hay que hablar al otro día que bajen las pulsaciones. No, había que hablar en ese momento y levantar la cabeza. En el fútbol se pierde, quizás más veces de las que se gana, pero el domingo hay que ganar como sea", detalló.

Sobre el choque ante Independiente de Valle en el Capwell, Rodríguez elogia el fútbol que pregona el visitante, pero reconoce que será un partido abierto en el que intentarán arrebatarle la pelota.

"Primero, depender de nosotros es clave, no mirar a otro lado. Y para hacerle daño intentaremos quitare la pelota y a partir de allí intentaremos ganar el partido. Independiente es un gran rival no lo vamos a descubrir ahora, juega muy bien al fútbol, no se va a meter atrás. Eso nos beneficia porque nos gusta que sean partidos de igual a igual en el Capwell. Va ser un partidos difícil que sí o sí hay que sacar adelante", cerró.