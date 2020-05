Sebastián Abreu admite que pudo jugar en Barcelona

Otro nombre de prestigio en el fútbol mundial pudo haber formado parte de la selecta lista que estrellas que se pusieron la camiseta amarilla. En algún momento de su carrera, Sebastián Abreu estuvo muy cerca de Barcelona.

Barcelona le realizó la prueba de coronavirus a sus futbolistas Leer más

"Hubo una vez un acercamiento cuando estaba jugando en México, pero por diferentes motivos terminaron contratando a otro buen nueve extranjero", dijo el Loco, en diálogo mantenido con Radio la Redonda.

Dueño de un récord, por haber militado en 28 equipos profesionales de todo el mundo, Abreu militó en México en los años: 1999 - 2000 (Tigres), 2002 - 2003 (Cruz Azul), 2003 (América), 2004 (Tigres), 2005 - 2006 (Dorados de Sinaloa), 2006 (Monterrey), 2007 (San Luis) y 2007 (Tigres).

"Me llamó un dirigente (no dijo el nombre o el año) y me planteó la posibilidad de ir a Barcelona, y si me interesaba ir a Guayaquil. El que está metido en el fútbol no desconoce lo que es Barcelona como equipo grande, el poder jugar torneos internacionales".

Aunque su vinculación al Ídolo ecuatoriano nunca se pudo cristalizar, el delantero uruguayo sí jugó en nuestro país. Fue en 2015, cuando estuvo a préstamos en Aucas.